Ev sahibi tarafından kapıya konan eşyalarını yaktı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE'de Ramazan B., tartıştığı ev sahibi tarafından kapıya konan eşyalarını ateşe verdi. O anlar kameraya yansıdı.
Olay, gece saatlerinde Sancaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Kiracı Ramazan B., oturduğu evin sahibi M.Y. ile tartıştı. Tartışmadan sonra dışarı çıkan Ramazan B., geri döndüğünde kapıda eşyalarını gördü. Ev sahibine sinirlenen Ramazan B., eşyaları yakıp, ateşe verdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Güçlükle ayakta duran Ramazan B.'yi arkadaşları bölgeden uzaklaştırdı.
İtfaiye alevleri söndürülürken, Ramazan B. ile yanındaki 2 arkadaşı polis ekiplerince yakalandı. Ramazan B.´nin ifadesi alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2022-11-13 14:50:27
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