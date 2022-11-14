Otomobilden açılan ateşte bacağından vuruldu

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE'de Cüneyt Kıyak (36), yanına yaklaşan otomobilden tabancayla açılan ateşte bacağından yaralandı.

Olay, Çay Mahallesi 2014 Sokak'ta meydana geldi. Sokakta yürüyen Cüneyt Kıyak'ın yanına otomobil ile yaklaşan kişi, tabanca ile ateş açtı. Bacağından vurulan Kıyak yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Cüneyt Kıyak sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2022-11-14 16:15:44



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