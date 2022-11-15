Otomobil elektrikli bisiklete çarptı: 1 ölü, 2 yaralı 

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü Suriye uyruklu Ameen Manae Srayyıh (53) hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Kaza saat 17.30 sıralarında D-100 karayolu Çerkez Taşköprü sapağında meydana geldi. İstanbul istikametine giden Göksel Çalışkan idaresindeki VS HC 81 plakalı otomobil kavşakta refüje çarptıktan sonra savrularak elektrikli bisiklet sürücüsüne çarptı. Kazada yabancı plakalı otomobil sürücüsü Göksel Çalışkan ile Nigar Çalışkan yaralanırken, elektrikli bisiklet sürücüsü Suriye uyruklu Ameen Manae Srayyıh hayatını kaybetti. Yaralanan 2 kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2022-11-15 19:23:20



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