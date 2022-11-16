Düzce'de elektrik direğine çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı

Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)DÜZCE'de, kontrolden çıkarak elektrik direğine çarpan minibüsün sürücüsü Yağmur Acaroğlu, yaralandı.
D-100 yolundan Akpınar Mahallesi'ne dönüş yapan Yağmur Acaroğlu'nun kullandığı 81 APP 097 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak kaldırımdaki elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü Acaroğlu yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yağmur Acaroğlu, tedaviye alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2022-11-16 10:33:46
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