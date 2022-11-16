Düzce'de 2 katlı ev, alev alev yandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)DÜZCE'de, 2 katlı evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü; ev ise kullanılamaz hale geldi.

Osmanca köyünde, Erol Alemdar'a ait 2 katlı evin çatında, saat 01.00 sıralarında yangın başladı. Kısa sürede tüm evi saran alevleri görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri, yangını söndürürken, ev ise kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2022-11-16 10:44:03



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.