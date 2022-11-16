Düzce'de 2 katlı ev, alev alev yandı

Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)DÜZCE'de, 2 katlı evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü; ev ise kullanılamaz hale geldi.
Osmanca köyünde, Erol Alemdar'a ait 2 katlı evin çatında, saat 01.00 sıralarında yangın başladı. Kısa sürede tüm evi saran alevleri görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri, yangını söndürürken, ev ise kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2022-11-16 10:44:03
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