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Yabancı uyruklu üniversite öğrencisi ormanda ölü bulundu

DHA

Yabancı uyruklu üniversite öğrencisi ormanda ölü bulundu


Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü´nde öğrenim gören Suriye uyruklu bir öğrenci ormanda ölü bulundu.
Olay 17.00 sıralarında Düzce´nin Orhangazi Mahallesi´nde meydana geldi. Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğrencisi Mılad Al Mahmoud isimli öğrenciden haber alamayan arkadaşları durumu emniyet ekiplerine bildirdiler. Çevrede arama başlatan polis ekipleri Suriye uyruklu öğrenciyi ormanda ölü halde buldu. Vücudunda darp izi ya da başka bir bulguya rastlanmayan öğrencinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, Mılad Al Mahmoud´un cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2022-11-18 19:00:43

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