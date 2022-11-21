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Düzce'de ev ile inşaat halindeki binada çıkan yangınlar söndürüldü

DHA

Düzce'de ev ile inşaat halindeki binada çıkan yangınlar söndürüldü


Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)-DÜZCE'de iki ayrı köyde inşaat halindeki bir bina ile bir evde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Doğanlı köyünde Abdullah Mercan'a ait 3 katlı evde saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Lodos kaynaklı sobadan sıçrayan kıvılcımlar, evdeki eşyaları tutuşturdu. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü; evde zarar oluştu.
Aydınpınar köyünde de saat 13.30 sıralarında bir samanlıkta yangın çıktı. Alevler, kısa sürede Basri Kırcıoğlu'na ait inşaat halindeki eve sıçradı. Köye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Binada depolanan yiyecekler ile odun ve samanlar yandı.
İki yangına ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2022-11-21 15:53:11

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