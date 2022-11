Düzce merkezli depremde Marmara ve İç Anadolu bölgesi sallandı (3)- Yeniden

Tezcan SOLMAZMurat KÜÇÜK/DÜZCE, (DHA)AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre Düzce Gölyaka merkezli 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. deprem, Marmara, İç Aradolu ve Tarkya bölgelerinde hissedilirken merkez üssü Düzce'de bazı binalarda çatlaklar oluştu. yüksekten atlayan birçok kişinin yaralandığı bilgisine ulaşıldı.

Düzce'de 12 Kasım 1999 depreminin yıl dönümünde sabaha karşı meydana gelen deprem geniş bir bölgede hissedildi. AFAD verilerine göre saat 04.08'de merkez üssü Düzce ili Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 6.81 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, başta Düzce olmak üzere Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Edirne illeri ile ilçelerinde hissedildi.

Düzce´de ve yakın çevredeki illerde depremin ardından vatandaşlar sarsıntıyla birlikte sokaklara çıktı. Düzce´de korkuya kapılan bazı vatandaşlar yüksekten atlamak sonucu yaralandı. Bazı binalarda çatlaklar oluştu. Polise binalardan kopan beton parçalarının park halindeki araçların üzerine düştüğü yönünde ihbarlar geldi. Depremin ardından Düzce´de elektrik kesintisi yaşandı. Düzce´de polis, sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeden gelen ihbarlara yönelirken, herhangi bir can kaybı olduğu yönünde bilgi gelmedi.

SOYLU: CAN KAYBI BİLGİSİ BULUNMAMAKTADIR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada, "Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, saat 04.08'de gerçekleşen 5.9 büyüklüğünde #deprem'in ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan can kaybı bilgisi bulunmamaktadır. Ekiplerimizin saha taraması devam etmektedir." bilgisini paylaştı.

AFAD: EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Depremle ilgili AFAD'dan yapılan bilgilendirmede ise "Gölyaka ilçesinde saat 04.08´de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Düzce, Ankara, İstanbul ve Sakarya AFAD ekipleri bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi. (DHA)

4.7 BÜYÜKLÜĞÜ ARTÇI DEPREM OLDU

Deprem nedeniyle birçok bölgede vatandaşlar battaniyelerle evlerinden çıkarken kısa süre içerisinde 18 artçı şok yaşandı. Bu artçı depremlerin en büyüğü saat 04.37'de merkez üssü Düzce'nin Çilimli ilçesinde 4.7 büyüklüğünde, zeminden 8.52 derinliğinde meydana geldi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Düzce Tezcan SOLMAZ-Murat KÜÇÜK

