Düzce merkezli depremde Marmara ve İç Anadolu bölgesi sallandı (5) 

39 KİŞİ HASTANELERDE TEDAVİYE ALINDI
Düzce´de saat 04.09´da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde korkuya kapılan bazı vatandaşlar, pencerelerinden ya da balkonlarında atladı. Yaralananlar, ambulanslarla ve özel araçlarla hastanelere kaldırıldı. 30 kişi Düzce Devlet Hastanesi´nde, 9 kişi ise Düzce Üniversitesi Hastanesi´nde olmak üzere toplam 39 kişi tedaviye alındı.
Depremin ardından artçı depremler meydana gelirken, vatandaşlar sokakta bekleyişlerini sürdürüyor. Polis merkezinden devriyede bulunan ekiplere anonslar yapılarak, vatandaşları binaların altlarında bulunmamaları yönünde uyarmaları istendi.DHA-Genel Türkiye-Düzce Tezcan SOLMAZ-Murat KÜÇÜK
2022-11-23 05:36:52
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