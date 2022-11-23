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Bakan Koca: Düzce´de 22 yaralımız var, 1´inin durumu yüksekten atlama sebebiyle ağır. Şehre gerekli ambulans ve UMKE timi görevlendirmeleri yapılmıştır.DHA-Flaş Haber Türkiye-Düzce Tezcan SOLMAZ-Murat KÜÇÜK

2022-11-23 05:46:38



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