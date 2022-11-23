

39 KİŞİ HASTANELERDE TEDAVİYE ALINDIDüzce´de saat 04.09´da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde korkuya kapılan bazı vatandaşlar, pencerelerinden ya da balkonlarında atladı. Yaralananlar, ambulanslarla ve özel araçlarla hastanelere kaldırıldı. 30 kişi Düzce Devlet Hastanesi´nde, 9 kişi ise Düzce Üniversitesi Hastanesi´nde olmak üzere toplam 39 kişi tedaviye alındı.Depremin ardından artçı depremler meydana gelirken, vatandaşlar sokakta bekleyişlerini sürdürüyor. Polis merkezinden devriyede bulunan ekiplere anonslar yapılarak, vatandaşları binaların altlarında bulunmamaları yönünde uyarmaları istendi.DÜZCE´DE OKULLAR TATİL EDİLDİ Düzce Valisi Cevdet Atay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, okulların tatil edildiğini duyurarak, "İlimizde yaşanan deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 23 Kasım 2022 tarihinde bir (1) gün eğitimöğretime ara verilmiştir. Hepimize çok geçmiş olsun" dedi. GÖLCÜKLÜLER SOKAKLARA DÖKÜLDÜÖte yandan Kocaeli´nin Gölcük ilçesinde depremi hissedenlerin çoğu, sokaklara akın etti. 17 Ağustos 1999 depreminin merkez üssünde paniğe kapılanlar, evlerinden dışarı çıkarak, parklarda ve açık alanlarda bekledi.Haber: Tezcan SOLMAZ-Murat KÜÇÜK(DHA)DHA-Gündem Türkiye-Düzce

2022-11-23 05:52:58



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