Düzce merkezli depremde Marmara ve İç Anadolu Bölgesi sallandı (7)

BAKAN KOCA: 1'İ AĞIR 22 YARALIMIZ VAR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Düzce´de saat 04.09´da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde 1'i ağır 22 kişinin yaralandığını açıkladı. Bakan Koca, "Düzce´de 22 yaralımız var, 1´inin durumu yüksekten atlama sebebiyle ağır. Şehre gerekli ambulans ve UMKE timi görevlendirmeleri yapılmıştır" dedi.
VALİ ATAY: CAN KAYBI YOK
Düzce Valisi Cevdet Atay da "İlimizde meydana gelen 5.9 şiddetinde ki depremin ardından valiliğimize, AFAD ve 112 ekiplerine şu ana kadar ulaşan can kaybı bilgisi bulunmamaktadır. Ekiplerimizin saha taraması devam etmektedir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun" açıklamasında bulundu.
DHA-Genel Türkiye-Düzce
2022-11-23 05:55:34
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