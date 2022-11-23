Düzce merkezli depremde Marmara ve İç Anadolu bölgesi sallandı (9)

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SAKARYA'DA BİR DÜKKANDA DEPREM ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Sakarya'da bir magazada deprem anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde tavanda asılı olan aydınlatmaların bir süre sallandığı görülüyor. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Düzce İsa ÇİÇEK

2022-11-23 06:56:17



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