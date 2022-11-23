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Bakan Koca: Düzce´de 1´i ağır 32, İstanbul´da 1, Bolu´da 1, Zonguldak´ta 1 kişi olmak üzere şu anki bilgilere göre yaralı sayısı 35´tir. Sağlık kurumlarımızdaki yaralıların tedavileri devam ediyor.DHA-Gündem Türkiye-Düzce

2022-11-23 07:21:55



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