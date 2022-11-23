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AFAD: Düzce Gölyaka´da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından saat 09.05 itibarıyla; En büyüğü 4,3 olmak üzere 101 artçı sarsıntı yaşanmıştır. Düzce´de 37, Zonguldak´ta 6, Bursa´da 4, İstanbul, Sakarya ve Bolu´da 1 kişi olmak üzere toplam 50 vatandaşımız yaralanmıştır. DHA-Flaş Haber Türkiye-Düzce

2022-11-23 09:49:10



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