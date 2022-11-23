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Düzce merkezli depremde Marmara ve İç Anadolu bölgeleri sallandı: 50 yaralı (16)- Yeniden

DHA

Düzce merkezli depremde Marmara ve İç Anadolu bölgeleri sallandı: 50 yaralı (16)- Yeniden


`Düzce merkezli depremde Marmara ve İç Anadolu bölgeleri sallandı´ başlıklı haberimizi, kaynağından alınan ek bilgiler ve gelişmeler doğrultusunda yeniden servis ediyoruzYENİDEN
---------------DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de bugün sabaha karşı merkez üssü Gökova ilçesi olan Richter ölçeğine göre 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Marmara ve İç Anadolu bölgelerindeki birçok ilde hissedilen depremde, Düzce´de bazı köylerde ahırlar yıkıldı, evlerde hasar ve duvarlarında çatlaklar oluştu. Depremde, çoğu yüksekten atlamaya bağlı olarak Düzce'de 37, Zonguldak'ta 6, Bursa'da 4, İstanbul, Sakarya ve Bolu'da 1 kişi olmak üzere toplam 50 kişi yaralandı.
Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde oturan vatandaşlar, güne Düzce merkezli depremle uyandı. AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, (AFAD), saat 04.08´de olan depremin merkez üssünü Gökova ilçesinin Kemeryani köyü, büyüklüğünü ise 5.9 olarak açıkladı. Yerin 6.81 kilometre derinliğinde olan deprem, Düzce´nin yanı sıra Bursa, Sakarya, Yalova, Bolu, Kocaeli, Zonguldak, Bartın, Ankara, Eskişehir, Kütahya, İstanbul, Tekirdağ ve Edirne´de hissedildi. Birçok ilde vatandaşlar, sarsıntıyla birlikte yataklarından fırlayıp, panik içinde sokaklara çıktı. Depremin merkez üssü Düzce´de elektrik kesintileri yaşandı. Düzce´de itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri teyakkuza geçti. Düzce, Ankara, İstanbul ve Sakarya´dan AFAD ile Kızılay ekipleri de bölgeye sevk edildi. Ekipler, bölge genelinde hasar tespiti için çalışma başlattı. Depremin merkez üssüne yakın bölgedeki köylerde bazı ahırlar yıkıldı, birçok binada da hasar ve çatlaklar oluştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da depremin ardından bölgeye gitti.
AFAD´DAN BÖLGEYE 10 BİN BATTANİYE, 500 ÇADIR
AFAD bölgeye 10 bin battaniye ve 500 çadır gönderdi. AFAD´dan yapılan açıklamada, "Bölgeye 10 bin adet battaniye ile 480 aile tipi, 20 genel maksat çadırı gönderilmiştir. 10 adet mobil baz istasyonu yönlendirilmiştir. Bölgeye 1 mobil koordinasyon TIR'ı ile 1 sosyal çalışma TIR'ı sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da halka psikolojik destek sağlamak üzere 10 ekip görevlendirdi.
50 KİŞİ YARALANDI
Deprem sırasında paniğe kapılan bazı vatandaşlar, evlerinin balkon ve pencerelerinden atlayarak yaralandı. Bazı vatandaşlar ise stres kaynaklı sağlık sorunu yaşadı. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Düzce'de 37, Zonguldak'ta 6, Bursa'da 4, İstanbul, Sakarya ve Bolu'da 1 kişi olmak üzere toplam 50 vatandaşımız yaralanmıştır" denildi
KALP KRİZİNDEN YAŞAMINI YİTİRDİ
Düzce´nin Çay Mahallesi'nde oturan Sevim Çengel (63), deprem sırasında fenalaştı. Hastaneye kaldırılan, kalp krizi geçirdiği tespit edilen Çengel, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
VATANDAŞLAR DIŞARIDA SABAHLADI
Depremin ardından Düzce´de korkuyla dışarıya çıkan vatandaşlar, sabaha kadar ateş yakıp dışarıda bekledi. Bazı vatandaşlar ise araçlarında sabahladı. Kızılay, vatandaşlara, battaniye ve sıcak çorba dağıttı. Polis ekipleri, olası hırsızlık olaylarına karşı tedbir aldı.
17 Ağustos 1999 depreminin merkez üssü Kocaeli´nin Gölcük ilçesi ile Sakarya´da da vatandaşlar, gün ağarıncaya kadar sokaklarda ve parklarda bekledi. 
3 İL VE 1 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ
Depremin merkez üssü Düzce ile sarsıntının yoğun olarak hissedildiği Bolu ve Sakarya ile Zonguldak´ın Ereğli ilçesinde okullar 1 günlüğüne tatil edildi.
BÖLGE BEŞİK GİBİ
Saat 04.08´de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede saat 09.05´e kadar 101 artçı sarsıntı oldu. Bu depremlerin en büyüğü merkez üssü Gölyaka ilçesinde de saat 06.50´de 4.3 olarak ölçüldü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Düzce / Gölyaka DÜZCE, (DHA)
2022-11-23 10:08:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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