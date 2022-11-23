Kızılay, Düzce´deki depremin ardından bölgede çalışmalara başladı 



DÜZCE, (DHA) Düzce´nin Gölyaka ilçesinde sabaha karşı meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrasında harekete geçen Kızılay, afetzedelere beslenme ve psikososyal destek verirken, geceyi dışarda geçirmek zorunda kalanlara da battaniye dağıtarak destek sağladı. Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık da depremin hemen ardından Düzce´ye geçerek çalışmaları bizzat koordine etti. Düzce´nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen, İstanbul ve Ankara´dan gibi birçok ilden de hissedilen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından Kızılay çok kısa bir sürede bölgede destek çalışmalarına başladı. Saat 04.08´de meydana gelen depremin ardından Kızılay´ın Düzce, Ankara, İstanbul Afet Müdahale Merkezleri ile Bolu, Zonguldak, Yalova ve Sakarya Şube Başkanlıklarından 100´den fazla uzman personeli bölgeye intikal etti. Bölge şubelerinden de yüzlerce Kızılay gönüllüsü Kızılay ekiplerine destek için sahaya çıktı. BÖLGEDE 11 İKRAM ARACI BULUNUYOR Kızılay, bölgede 11 ikram aracıyla geceyi dışarıda geçiren vatandaşlara beslenme ve sıcak içecek desteği verdi. Vatandaşların soğuktan etkilenmemesi için yoğun çaba sarf eden Kızılaycılar afetzedelere battaniye de dağıttı. Olası bir kan ve plazma ihtiyacına karşı ise Düzce Kızılay Bölge Kan Merkezi´nin acil durum stokları takviye edildi. "BARINMA, BATTANİYE VE GIDA HİZMETLERİMİZLE VATANDAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ" Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Genel Müdür/CEO Dr. İbrahim Altan ve Afet Yönetimi Genel Müdürü İbrahim Özer, Düzce Merkez ilçesinde ve Gölyaka´da çalışmaları bizzat koordine ediyorlar. Genel Başkan Kınık yaptığı açıklamada, "Bu bölge depremlere ve sismik hareketlere aşina. Çok büyük bir panik havası yok. Afet müdahale planlaması çerçevesinde çalışmalarımızı yapıyoruz. Barınma, battaniye ve gıda gibi hizmetlerimizle vatandaşlarımızın yanındayız" dedi. Kızılay´ın halk sağlığı ekipleri de vatandaşlara psikososyal destek vererek afetin psikolojik etkilerini azaltmayı amaçlıyor. DHA-Genel Türkiye-Düzce

2022-11-23 10:30:05



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