Düzce merkezli depremde Marmara ve İç Anadolu bölgeleri sallandı: 50 yaralı (20)- Yeniden

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce merkezli depremde Marmara ve İç Anadolu bölgeleri sallandı: 50 yaralı (20)- Yeniden

DHA

Düzce merkezli depremde Marmara ve İç Anadolu bölgeleri sallandı: 50 yaralı (20)- Yeniden


DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de bugün sabaha karşı merkez üssü Gölyaka ilçesi olan Richter ölçeğine göre 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Marmara ve İç Anadolu bölgelerindeki birçok ilde hissedilen depremde, Düzce´de bazı köylerde ahırlar yıkıldı, evlerde hasar ve duvarlarında çatlaklar oluştu. Depremde, çoğu yüksekten atlamaya bağlı olarak Düzce'de 37, Zonguldak'ta 6, Bursa'da 4, İstanbul, Sakarya ve Bolu'da 1 kişi olmak üzere toplam 50 kişi yaralandı.
Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde oturan vatandaşlar, güne Düzce merkezli depremle uyandı. AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, (AFAD), saat 04.08´de olan depremin merkez üssünü Gölyaka ilçesinin Kemeryani köyü, büyüklüğünü ise 5.9 olarak açıkladı. Yerin 6.81 kilometre derinliğinde olan deprem, Düzce´nin yanı sıra Bursa, Sakarya, Yalova, Bolu, Kocaeli, Zonguldak, Bartın, Ankara, Eskişehir, Kütahya, İstanbul, Tekirdağ ve Edirne´de hissedildi. Birçok ilde vatandaşlar, sarsıntıyla birlikte yataklarından fırlayıp, panik içinde sokaklara çıktı. Depremin merkez üssü Düzce´de elektrik kesintileri yaşandı. Düzce´de itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri teyakkuza geçti. Düzce, Ankara, İstanbul ve Sakarya´dan AFAD ile Kızılay ekipleri de bölgeye sevk edildi. Ekipler, bölge genelinde hasar tespiti için çalışma başlattı. AFAD bölgeye 10 bin battaniye ile 480 aile tipi, 20 genel maksat çadırı gönderdi. 10 adet mobil baz istasyonu yönlendirildi. Bölgeye 1 mobil koordinasyon TIR'ı ile 1 sosyal çalışma TIR'ı sevk edildi.
Depremin merkez üssüne yakın bölgedeki köylerde bazı ahırlar yıkıldı, birçok binada da hasar ve çatlaklar oluştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da depremin ardından bölgeye gitti.
50 KİŞİ YARALANDI
Deprem sırasında paniğe kapılan bazı vatandaşlar, evlerinin balkon ve pencerelerinden atlayarak yaralandı. Bazı vatandaşlar ise stres kaynaklı sağlık sorunu yaşadı. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Düzce'de 37, Zonguldak'ta 6, Bursa'da 4, İstanbul, Sakarya ve Bolu'da 1 kişi olmak üzere toplam 50 vatandaşımız yaralanmıştır" denildi
AFAD'dan yapılan açıklamada, Düzce Gölyaka merkezli depremin ardından 109 artçı olduğu belirtildi. Deprem bölgesinde 678 personelin 146 araçla görev yaptığının kaydedildiği açıklamada, "Afet Hasar Tespit Grubu ekipleri bölgede hasar tespit çalışmalarına başlamıştır. Sakarya AFAD'dan 1 mobil koordinasyon TIR'ı, 1 sosyal çalışma TIR'ı ve 2 adet arama köpeği bölgeye sevk edilmiştir. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan 1 adet mobil laboratuvar aracı ve 6 izleme aracı bölgeye sevk edilmiştir. Düzce ilinde bazı bölgelerde kontrol amaçlı olarak elektrik kesintisi yapılmaktadır. Bölgede beslenme ve psikososyal destek hizmetleri devam ediyor" denildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da halka psikolojik destek sağlamak üzere 10 ekip görevlendirdi.
KALP KRİZİNDEN YAŞAMINI YİTİRDİ
Düzce´nin Çay Mahallesi'nde oturan Sevim Çengel (63), deprem sırasında fenalaştı. Hastaneye kaldırılan, kalp krizi geçirdiği tespit edilen Çengel, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
VATANDAŞLAR DIŞARIDA SABAHLADI
Depremin ardından Düzce´de korkuyla dışarıya çıkan vatandaşlar, sabaha kadar ateş yakıp dışarıda bekledi. Bazı vatandaşlar ise araçlarında sabahladı. Kızılay, vatandaşlara, battaniye ve sıcak çorba dağıttı. Polis ekipleri, olası hırsızlık olaylarına karşı tedbir aldı.
17 Ağustos 1999 depreminin merkez üssü Kocaeli´nin Gölcük ilçesi ile Sakarya´da da vatandaşlar, gün ağarıncaya kadar sokaklarda ve parklarda bekledi. 
3 İL VE 1 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ
Depremin merkez üssü Düzce ile sarsıntının yoğun olarak hissedildiği Bolu ve Sakarya ile Zonguldak´ın Ereğli ilçesinde okullar 1 günlüğüne tatil edildi.
HASAR OLUŞAN BİNANIN SAHİBİ, DEPREM ANINI ANLATTI 
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde hasar gören ve dış cephesinde çatlaklar oluşan Aktürk Apartmanı, binadakilerin ortak kararıyla boşaltıldı. 3 katlı, 6 daireli olan ve depremde 3 ailenin bulunduğu binada yaşayan 11 kişi, geceyi dışarıda geçirdi. Kızılay ekipleri, battaniye dağıtırken, dışarıda kalanlar üşümemek için ateş yaktı.
Deprem anını ve apartmanın durumu anlatan bina sahibi Ramazan Aktürk, "12 Kasım 1999 depreminin vermiş olduğu psikolojik baskı vardı bizde. Akşamları her ne kadar yatsak da o baskı ile uyuyup, o baskıyla kalkıyorduk. Bu akşam da bunun olma ihtimaline karşı sanki biraz hazırlıklıydık. Uyanıktım o saatte abdest almak için kalkmıştım. Depreme abdest alırken yakalandım. O an çoluğumuza çocuğumuza seslenebildik, kendimizi dışarı atabildik" dedi.
'EVİME DÖNMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM´
Binasına yetkililer tarafından verilecek rapor ne olursa olsun yaşadığı korku nedeniyle bir daha evine dönmek istemediğini anlatan Aktürk, "Deprem anında 1 metre 20 santim genişliğinde bir koridordaydım. Kendimin bir o duvara bir diğer duvara savrulduğunu gördüm. 15-20 santim ötemdeki kapıyı tutamadım, açamadım kapıyı. O esnada çok büyük birçok yaşadık, o şokla birlikte kendimizi dışarı attık. Gece boyunca dışarıdaydık. Yetkililer gelecekler, binanın sağlam olup olmadığını söyleyecekler ama sağlam olsa da olmasa da ben evime dönmeyi düşünmüyorum" diye konuştu. 
'12 KASIM DEPREMİNDE HASARSIZLIK RAPORU VERİLMİŞTİ'
Binanın 1992 yılında yapıldığını ve 1999 Düzce depremini hasarsız atlattığını kaydeden Ramazan Aktürk "12 Kasım 1999 depreminde hasarsızlık raporu verilmişti, bu bina için. Herhangi bir hasar yoktu. Kolonlarda, duvarlarda çatlak dahi yoktu. Gece dışarı çıkarken bazı yerlerin hasar aldığını gördük. Binanın dışınca camlar çatlamıştı. Dışarı çıkınca da binanın çatlak olduğunu gördük" dedi.
PROF. DR. SERTÇELİK: TETİKLEYİCİ DEPREM DEĞİL
Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fadime Sertçelik, Düzce'de meydana gelen depremin tetikleyici nitelikte olmadığını belirterek, "Olası bir Marmara depremine baktığınızda bu fayın Marmara Denizi içerisinden geçen bir kolu var, bir de Bursa üzerinden geçen bir kolu var. Üstteki kuzey kolu alttaki güney kolu. Güney kolu hiç çalışmadı. Güney kolu, Bursa üzerinden geçen bir kol ve o bölgede de bir deprem üretebilir bu fay. İster kuzey ister güney kolunda olsun, büyük bir deprem, zaten bölgeyi çok etkileyecek. O nedenle bu bölgeye biz hepimiz gözlerimizi dikmiş vaziyetteyiz. 'Bu deprem, o depremi tetikler mi?' konusunda büyüklük olarak ve uzaklığa baktığımızda tetikleyici nitelikte bir deprem değil ama diğer taraftan da Marmara'ya bakarken kesinlikle doğuyu da kaçırmamalıyız. Doğu Anadolu fayında da son yüzyılda büyük bir deprem olmadı. O fayın da 580 kilometre uzunluğunda ve üzerinde büyük bir sürü şehirlerimiz var" dedi. 
Düzce depreminin birçok ilde hissedildiğini de dile getiren Prof. Dr. Sertçelik, şöyle konuştu: 
"Depremin olduğu yer nüfusun yoğunluğu olduğu bir yer. Biz ülke olarak aslında depremi öğrendik. En küçük sarsıntıda artçılarda dahi hisseder vaziyetteyiz. Çok büyük coğrafyada hissedilmesinin nedeni, yüzeye çok yakın olması. Bizim ülke olarak bir dezavantajımız da o. Türkiye'de meydana gelen depremler, sığ depremler. Sığ depremler dediğimiz 10-15 kilometre, akademik bilgi olarak 60 kilometreye kadardır. Türkiye'deki depremlere baktığımızda 15-20 kilometreden daha derinde depremler olmuyor. Dolayısıyla enerji direk binalara ve bizlere iletiliyor. Biz çok hissediyoruz. Japonya'da ya da dünyanın başka ülkelerinde deprem yerin 100-150 kilometre civarında oluyor ve çok daha az hasarla depremler atlatılırken bizim maalesef öyle bir dezavantajımız var. Bu fayların özelliği." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Düzce / Gölyaka DÜZCE, (DHA)
2022-11-23 10:36:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kızılay, Düzce´deki depremin ardından bölgede çalışmalara başladı 
YEREL HABERLER Kızılay, Düzce´deki depremin ardından bölgede ...
(Görüntülü)DEPREMDE GAZİANTEP CADDESİ&#039;NDE HASAR MEYDANA GELDİ (GÜNDÜZ GÖRÜNTÜLERİYLE)
YEREL HABERLER (Görüntülü)DEPREMDE GAZİANTEP CADDESİ'NDE HASAR ...
Düzce merkezli depremde Marmara ve İç Anadolu bölgeleri sallandı (19)
YEREL HABERLER Düzce merkezli depremde Marmara ve İç Anadolu ...
(Görüntülü) BAKAN SOYLU DEPREM BÖLGESİNDE ESNAFI ZİYARETİNİN ARDINDAN AÇIKLAMA YAPTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN SOYLU DEPREM BÖLGESİNDE ESNAFI ...
(Görüntülü)5.9 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM BİR İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERASINDA
YEREL HABERLER (Görüntülü)5.9 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM BİR İŞ YERİNİN ...
Düzce merkezli depremde Marmara ve İç Anadolu bölgeleri sallandı (17)
YEREL HABERLER Düzce merkezli depremde Marmara ve İç Anadolu ...
Düzce merkezli depremde Marmara ve İç Anadolu bölgeleri sallandı: 50 yaralı (16)- Yeniden
YEREL HABERLER Düzce merkezli depremde Marmara ve İç Anadolu ...
(Görüntülü)GÜMÜŞOVA&#039;DA DEPREM ANI BİR EVİN GÜVENLİK KAMERASINDA
YEREL HABERLER (Görüntülü)GÜMÜŞOVA'DA DEPREM ANI BİR EVİN ...
(Görüntülü)DEPREMDE DÜZCE ADLİYESİ VE BAZI BİNALAR ZARAR GÖRDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü)DEPREMDE DÜZCE ADLİYESİ VE BAZI BİNALAR ...
(Görüntülü)SARIDERE&#039;DE KÖY CAMİSİ DEPREMDE ZARAR GÖRDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü)SARIDERE'DE KÖY CAMİSİ DEPREMDE ZARAR ...
flaş
YEREL HABERLER flaş
flaş
YEREL HABERLER flaş
Düzce'de depreme yakalanan vatandaşlar yaşadıklarını anlattı:
YEREL HABERLER Düzce'de depreme yakalanan vatandaşlar yaşadıklarını ...
(Görüntülü) 5.9&#039;LUK DEPREMDE BİR BİNA ZARAR GÖRDÜ, BİNA SAKİNLERİ TAHLİYE OLDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) 5.9'LUK DEPREMDE BİR BİNA ZARAR ...
(Görüntülü) DÜZCE&#039;DEKİ DEPREM GÜVENLİK KEMARALARINA YANSIDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) DÜZCE'DEKİ DEPREM GÜVENLİK ...
(Görüntülü) DÜZCE&#039;DEKİ DEPREM ANI GÜVENLİK KEMARASINDA
YEREL HABERLER (Görüntülü) DÜZCE'DEKİ DEPREM ANI GÜVENLİK ...
(Görüntülü) DÜZCE&#039;DE TEK KATLI EVDE DEPREM SEBEBİYLE HASAR MEYDANA GELDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) DÜZCE'DE TEK KATLI EVDE DEPREM ...
(Görüntülü) DÜZCE&#039;DE TEK KATLI EVDE DEPREM SEBEBİYLE HASAR MEYDANA GELDİ -2
YEREL HABERLER (Görüntülü) DÜZCE'DE TEK KATLI EVDE DEPREM ...
(Görüntülü)BAKAN SOYLU AFAD BİNASINDA BİLGİ ALIYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)BAKAN SOYLU AFAD BİNASINDA BİLGİ ALIYOR
(Görüntülü) DEPREMDE GAZİANTEP CADDESİ&#039;NDE HASAR MEYDANA GELDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) DEPREMDE GAZİANTEP CADDESİ'NDE ...
(Görüntülü)KIZILAY DÜZCE BELEDİYESİ ÖNÜNDE VATANDAŞLARA BATTANİYE VE ÇORBA DAĞITTI
YEREL HABERLER (Görüntülü)KIZILAY DÜZCE BELEDİYESİ ÖNÜNDE ...
(Görüntülü) KIZILAY DÜZCE BELEDİYE BİNASI ÖNÜNDE BATTANİYE VE ÇORBA DAĞITIYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) KIZILAY DÜZCE BELEDİYE BİNASI ÖNÜNDE ...
(Görüntülü) DÜZCE&#039;DE VATANDAŞLAR SOKAKLARDA YATIYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) DÜZCE'DE VATANDAŞLAR SOKAKLARDA ...
(Görüntülü)BAKAN SOYLU DÜZCE ŞEHİR MERKEZİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU-2
YEREL HABERLER (Görüntülü)BAKAN SOYLU DÜZCE ŞEHİR MERKEZİNDE ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.