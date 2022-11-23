Düzce merkezli depremde Marmara ve İç Anadolu bölgeleri sallandı: 50 yaralı (21)



İŞ YERİ YIKILDI

Düzce´nin Gölyaka ilçesi Şerefiye Mahallesi Gaziantep Caddesi'nde birahane işleten Ahmet Seyok'un iş yeri 5.9 büyüklüğündeki depremde yıkıldı. Depremi hissettikten sonra dükkanına geldiğini söyleyen Seyok, "Dükkanım tamamen yıkıldı. Yeniden yapılması lazım. 125 yıllık Ermenilerden kalma bir eski binaydı. Yapımı çok sağlam olduğunu biliyoruz. Fakat olacağın önüne geçilmiyor, maalesef yıkıldı" dedi.

BARTIN´DA DEPREM ANI KAMERADA

Bartın kent merkezinde de hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Vatandaşlar bir süre sokakta bekledikten sonra yeniden evlerine girdi. Deprem anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, iş yerinin tabelalarının ve lambalarının sallandığı görüldü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Düzce Murat KÜÇÜK

2022-11-23 10:45:42



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