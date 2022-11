Düzce merkezli depremde Marmara ve İç Anadolu bölgeleri sallandı: 50 yaralı (22)

MUSTAFA SARIGÜL DEPREM BÖLGESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, 5.9 büyüklüğünde depremle sallanan Düzce'de incelemelerde bulundu. Burada gazetecilere konuşan Sarıgül, "Ucuz atlatılan bir sarsıntı oldu. Türkiye, deprem kuşağında olan bir ülke; Düzce, Sakarya ve Yalova en elzem noktalar. İleride can kaybının yaşamaması için zemin etüt çalışmaları yapılmalı. Depreme dayanıklı olmayan binalar, derhal güçlendirilmeli. Ama kalıcı çözüm için doğal afetler ve deprem bakanlığının kurulması şart. Deprem kuşağında olan ülkemizde, bir genel müdürlük ile bunun çözemeyiz. Mutlaka doğal afetler ve deprem bakanlığını kurmalıyız. İleride can kaybı olmaması için gerekli tedbirleri almak zorundayız. Tüm ulusumuza geçmiş olsun. Can ve mal kaybı hemen hemen yok. Ama tedbir almamız lazım. Özellikle üzerinde durmak istiyorum. Doğal afetler ve deprem bakanlığının mutlaka kurulmasını istiyoruz" dedi. (DHA)

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)-DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2022-11-23 11:20:13



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.