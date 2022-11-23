Düzce merkezli depremde Marmara ve İç Anadolu bölgeleri sallandı: 50 yaralı (23)



SARIDERE KÖYLÜLERİ YAŞADIKLARINI ANLATTI

Düzce´nin Gölyaka ilçesindeki 5.9 büyüklüğündeki depremin merkez üssüne yakın Sarıdere köyünde yaşayanlar, sarsıntıyla birlikte yataklarından fırlayıp, dışarı çıktı. Köylülerden bazıları köy kahvesinde toplanırken, bazıları ise evlerinin önünde ateş yakarak sabahladı. Bazı evlerde ve Sarıdere Köyü Camii de depremde hasar gördü. Gölyaka Merkez Fatih Camii´ndeyse büyük oranda hasar oluştu.

`YATAKTAN DÜŞTÜM´

Köylülerden Recep Doğan, "Gece saat 04.00 sıralarında bir sesle uyandık. Sarsıntıyla ben yatağımdan düşerek uyandım. Hemen çök kapan yapmaya çalıştım ama deprem devam edince kapıdan dışarı attım kendimi. Dışarıda beklerken artçılar olmaya devam etti. Köyün merkezinde toplandık. Geceyi sokakta geçirdik, ateş yaktık. Evimize giremiyoruz. 17 Ağustos ve 12 Kasım depremlerinin korkularını yaşıyoruz hala" dedi.

`SUYUN ÜSTÜNDE GİBİ SALLANIYORUZ´

Nuriye Aydın ise "Beşik gibi sallandı. Evde de tektim. Ben de salavat getirmeye başladım, duracağı yoktu. Sonunda kapıdan dışarıya çıktım. Bütün geceyi kapının önünde geçirdik. Eve giremeyiz hala. Artçıları burada da hissediyoruz, sanki suyun üstünde gibi sallanıyoruz" diye konuştu.

Depremde hasar gören çatısını tamir eden Ahmet Demircan, "Çatıda hasar var. Duvarlarda hasar var, çatıyı tamir etmek riskli ama yağış olduğu için önlem için yapmak durumundayız" ifadelerini kullandı.

Yalın Onat ERGÖRFeridun AÇIKGÖZAli Kerem BENGİ/DÜZCE, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Düzce / Gölyaka Yalın Onat ERGÖRFeridun AÇIKGÖZAli Kerem BENGİ

2022-11-23 11:27:54



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