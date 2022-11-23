Düzce merkezli depremde Marmara ve İç Anadolu bölgeleri sallandı (25)

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3'ÜNCÜ KATTAN ATLAMA ANI KAMERADA

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, saat 04.08'de 5.9 büyüklüğündeki deprem sırasında, Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan apartmanda oturan Çağlar L., panikle 3'üncü kattan atladı. Bu anlar, güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, yaralanan Çağlar L. hastanede tedaviye alındı.DHA-Genel Türkiye-Düzce Murat KÜÇÜK

2022-11-23 12:18:05



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