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Düzce merkezli depremde Marmara ve İç Anadolu bölgeleri sallandı: 68 yaralı (26)

DHA

Düzce merkezli depremde Marmara ve İç Anadolu bölgeleri sallandı: 68 yaralı (26)


BAKAN KOCA: 1'İ AĞIR, 68 YARALIMIZ VAR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) AK Parti grup toplantısı öncesi, Düzce'nin Gölyaka ilçesi merkezli 5.9 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca, yaralı sayısına ilişkin, "Şu an Düzce'de 37 yaralımız var. 1 yaralımızın durumu ağır. Entübe, solunum cihazına bağlı. 1'inci kattan düşme sonucu Afganistan uyruklu 28 yaşında bir kişi, beyin kanaması var. Toparlayabileceğini düşünüyoruz. Toplam 68 yaralımız var. Bu yaralıların 26'sı hastanede yatış yapılarak takip ediliyor. Ağır yaralımız dışında diğer vatandaşlarımızın genel durumları iyi" diye konuştu. (DHA)
'YATAKTAN KALKAMADIM, TUĞLALAR HEP ÜZERİME GELDİ'
Gölyaka ilçesi Körpeşler Mahallesi 1441´inci Sokak´ta oturduğu apartman dairesi hasar gören yerel gazeteci Cihan Tutkun yaşadıklarını anlattı. Tutkun, "Saat 04.00´te yattım. Kedi huysuzlandı. Sallanmaya başladık. O sarsıntıda yataktan kalkamadım. Tuğlalar hep üzerime geldi. Karanlıkta onları göremedim. Kedimi aradım, bulamadım, dışarıdan ışık bulup geldim. Yaklaşık 1 saat kedimi aradım. Durum bu. 12 Kasım depremini daha etkili yaşamıştık. Bundan daha etkiliymiş. Bu daha yüzeyde olduğu için etkisi biraz daha fazla oldu. Üst katta 6 daire daha var ancak sadece bu katta hasar var. 7 saniye sürdü dediler ama bana 1 dakika gibi geldi. Durmayacak sandım. Yataktan da kalkamadım. Yaşlıları falan yukardan aldık indik. Şimdi çok şükür yıkım yok" dedi.
12 Kasım 1999´daki Kaynaşlı depremini yeniden hatırladıklarını anlatan Tutkun, "Allah beterinden saklasın. Demek ki unutmamak gerekiyor. 23 sene oldu, insan unutuyor. Daha 10 gün önce deprem tatbikatı yaptık. Sık sık hatırlatmakta fayda var diye düşünüyorum. Bundan sonra kendi evimde annemle birlikte kalacağım. Bu evde bu görüntüden sonra kalınmaz" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ-Murat KÜÇÜK
2022-11-23 12:51:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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