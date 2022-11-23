Düzce merkezli depremde Marmara ve İç Anadolu bölgeleri sallandı: 68 yaralı (27)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce merkezli depremde Marmara ve İç Anadolu bölgeleri sallandı: 68 yaralı (27)

DHA

Düzce merkezli depremde Marmara ve İç Anadolu bölgeleri sallandı: 68 yaralı (27)


KIZILAY BAŞKANI KINIK ÇALIŞMALARI ANLATTI
Düzce´nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye gelen Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık sahadaki çalışmaları anlattı. 25 araç, 200 personelle sahada müdahalede bulunduklarını belirten Kınık, "Afetin ilk anından itibaren Düzce Bölge Afet Müdahale Merkezi´mizden, Ankara´dan, komşu illerimiz Bolu´dan, Sakarya´dan, Zonguldak´tan ve İstanbul´dan sahaya seferber olduk. İlk etapta barınma, battaniye, beslenme ve kan hizmetleri noktasında sahaya seferber olduk. Akabinde psikososyal destek ekiplerimizle beraber şu an 200 civarında profesyonel afet çalışanımız, şube personelimiz ve gönüllümüzle beraber sahada yaklaşık 25 araçla beraber afete müdahale ediyoruz. Vatandaşlarımızdan özellikle evlerinde, iş yerlerinde hasar olup oraya giremeyen, endişe ve korku nedeniyle giremeyen, hasar tespit çalışmalarımızı bekleyen vatandaşlarımıza dış ortamlarda destek olmaya çalışıyoruz" dedi.
`ÇIKARILAN DERSLER, DEVLETİN GÜVEN VEREN GÜCÜ, PANİK ORTAMINI ENGELLİYOR´
Afetin yaşandığı ilk dakikalardan itibaren herkesin seferber olduğunu anlatan Kınık, "Daha önceden bu bölge afetleri yaşamış bir bölge olarak hem kendisi bu eski afetlerden çıkardığı dersler hem devletin o güven veren gücüyle burada bulunması, sahada bir panik ortamı oluşmasını engelliyor. Dolayısıyla güvenli daha önceden planlanmış olan bir müdahale kapasitesiyle beraber afet çalışmalarımız düzenli bir şekilde devam ediyor" diye konuştu.
`ÇOCUKLARIN RUH SAĞLIĞI İÇİN DİKKATLİ OLMAK GEREKİYOR´
Depremin ardından psikolojik olarak etkilenmemek adına bazı önlemler alınması gerektiğini anlatan Dr. Kerem Kınık şunları söyledi:
"Nihai hasar tespit çalışmaları, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı´nın mühendisleri ve AFAD tarafından yapılıyor. Fiziki anlamda evlerinde, duvarlarında çatlak olan insanların o binalara girmemesi gerekiyor, çünkü artçılar devam ediyor. Artçılar bir yıkım tehlikesi oluşturabilir. Hasar tespiti yapıldıktan sonra mühendislerin `Girebilirsiniz´ dediği evlere girmekten de çekinmemek, kaçınmamak gerekiyor. Bir süre bu korku, kaygı devam edebilir ama özellikle çocukların da ruh sağlığının korunması gerekiyor böyle durumlarda. Şu an olağanüstü bir şey yaşanıyor, yaşananın ne olduğunu çocuklara aktarmak gerekir, onlara depremi, depremden nasıl korunmamız gerektiğini aktarmamız gerekebilir. Çocuklar büyüklerin, onlara bakım veren insanların kaygılarını, korkularını kopyalarlar. Dolayısıyla bu da kendilerinde ruhsal bir travma oluşturabilir, bu da depremin vereceği travmadan daha fazla travma oluşturabileceği için büyüklerin çocukların yanındaki konuşmalarına dikkat etmeleri, onları teskin etmeleri ve sakin bir şekilde yetkililerin yönlendirmelerini beklemeleri gerekiyor"
`VATANDAŞLAR İÇİN ÇADIRLAR KURULDU´
Geceyi evinde geçiremeyecekler için önlemler alındığını belirten Kınık, "Konaklama Türkiye Afet Müdahale Planı´nda AFAD´ın sorumluluğunda. Özellikle korku nedeniyle ya da hasar nedeniyle evine giremeyen vatandaşlar için çadırlar kuruldu. Bizler destek veriyoruz. Şu anda net sayı ortaya çıktığında bunun kalıcı konaklama olabilir, geçici barınma olabilir bu anlamdaki süreçteki planlaması da başlayacak. Şu an itibariyle süreç kontrol altında" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Düzce / Gölyaka Alişan KOYUNCU-Dinçer AKBİR
2022-11-23 13:05:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Düzce'deki hastanelere kan tedariki yapıldı
YEREL HABERLER Düzce'deki hastanelere kan tedariki yapıldı
(Görüntülü)DEPREMDE HASAR GÖREN EVDEN KAÇAN VATANDAŞ O ANLARI ANLATTI
YEREL HABERLER (Görüntülü)DEPREMDE HASAR GÖREN EVDEN KAÇAN VATANDAŞ ...
Düzce merkezli depremde Marmara ve İç Anadolu bölgeleri sallandı: 68 yaralı (26)
YEREL HABERLER Düzce merkezli depremde Marmara ve İç Anadolu ...
(Görüntülü)DÜZCE&#039;DEKİ DEPREM KAMU BİNALARINDA YIKIMA NEDEN OLDU
YEREL HABERLER (Görüntülü)DÜZCE'DEKİ DEPREM KAMU BİNALARINDA ...
Düzce merkezli depremde Marmara ve İç Anadolu bölgeleri sallandı (25)
YEREL HABERLER Düzce merkezli depremde Marmara ve İç Anadolu ...
Düzce'de 1999'daki depremde de zarar gören caminin minberi yıkıldı
YEREL HABERLER Düzce'de 1999'daki depremde de zarar gören caminin ...
(Görüntülü)DEPREMİN YER ALTINDAKİ ÜRKÜTÜCÜ SESİNİ KAYDEDİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)DEPREMİN YER ALTINDAKİ ÜRKÜTÜCÜ SESİNİ ...
(Görüntülü)DÜZCE&#039;DEKİ DEPREM BİR EVDE BÖYLE HASARA YOL AÇTI
YEREL HABERLER (Görüntülü)DÜZCE'DEKİ DEPREM BİR EVDE BÖYLE ...
Düzce'de deprem nedeniyle binalarında hasar oluşan vatandaşlar yaşadıklarını anlattı:
YEREL HABERLER Düzce'de deprem nedeniyle binalarında hasar oluşan ...
(Görüntülü)MUSTAFA SARIGÜL DEPREM BÖLGESİNDE
YEREL HABERLER (Görüntülü)MUSTAFA SARIGÜL DEPREM BÖLGESİNDE
(Görüntülü)5.9 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMDE BİR İŞ YERİ YIKILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)5.9 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMDE BİR İŞ YERİ ...
Düzce merkezli depremde Marmara ve İç Anadolu bölgeleri sallandı: 50 yaralı (23)
YEREL HABERLER Düzce merkezli depremde Marmara ve İç Anadolu ...
(Görüntülü)DEPREM KORKUSUYLA BALKONDAN ATLAYAN BİR KİŞİ YARALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)DEPREM KORKUSUYLA BALKONDAN ATLAYAN BİR ...
Düzce merkezli depremde Marmara ve İç Anadolu bölgeleri sallandı: 50 yaralı (22)
YEREL HABERLER Düzce merkezli depremde Marmara ve İç Anadolu ...
Düzce'de deprem sırasında evden çıkarken düşen kişi yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Düzce'de deprem sırasında evden çıkarken düşen kişi ...
(Görüntülü)DÜZCE DEPREMİN MERKEZÜSSÜ GÖLYAKA&#039; NIN HAVADAN DRONE GÖRÜNTÜSÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü)DÜZCE DEPREMİN MERKEZÜSSÜ GÖLYAKA' ...
(Görüntülü) Depremin Merkezüssü Gölyaka&#039; da Sarıdere köylüleri yaşadıklarını anlattı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Depremin Merkezüssü Gölyaka' da ...
Düzce 2. OSB'de bazı fabrikalar üretime bir gün ara verdi
YEREL HABERLER Düzce 2. OSB'de bazı fabrikalar üretime bir gün ara ...
Düzce merkezli depremde Marmara ve İç Anadolu bölgeleri sallandı: 50 yaralı (21)
YEREL HABERLER Düzce merkezli depremde Marmara ve İç Anadolu ...
(Görüntülü)5.9 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM BİR İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERASINDA -EK
YEREL HABERLER (Görüntülü)5.9 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM BİR İŞ YERİNİN ...
Düzce merkezli depremde Marmara ve İç Anadolu bölgeleri sallandı: 50 yaralı (20)- Yeniden
YEREL HABERLER Düzce merkezli depremde Marmara ve İç Anadolu ...
Kızılay, Düzce´deki depremin ardından bölgede çalışmalara başladı 
YEREL HABERLER Kızılay, Düzce´deki depremin ardından bölgede ...
(Görüntülü)DEPREMDE GAZİANTEP CADDESİ&#039;NDE HASAR MEYDANA GELDİ (GÜNDÜZ GÖRÜNTÜLERİYLE)
YEREL HABERLER (Görüntülü)DEPREMDE GAZİANTEP CADDESİ'NDE HASAR ...
Düzce merkezli depremde Marmara ve İç Anadolu bölgeleri sallandı (19)
YEREL HABERLER Düzce merkezli depremde Marmara ve İç Anadolu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.