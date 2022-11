Düzce merkezli depremde Marmara ve İç Anadolu bölgeleri sallandı: 68 yaralı (27)

KIZILAY BAŞKANI KINIK ÇALIŞMALARI ANLATTI

Düzce´nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye gelen Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık sahadaki çalışmaları anlattı. 25 araç, 200 personelle sahada müdahalede bulunduklarını belirten Kınık, "Afetin ilk anından itibaren Düzce Bölge Afet Müdahale Merkezi´mizden, Ankara´dan, komşu illerimiz Bolu´dan, Sakarya´dan, Zonguldak´tan ve İstanbul´dan sahaya seferber olduk. İlk etapta barınma, battaniye, beslenme ve kan hizmetleri noktasında sahaya seferber olduk. Akabinde psikososyal destek ekiplerimizle beraber şu an 200 civarında profesyonel afet çalışanımız, şube personelimiz ve gönüllümüzle beraber sahada yaklaşık 25 araçla beraber afete müdahale ediyoruz. Vatandaşlarımızdan özellikle evlerinde, iş yerlerinde hasar olup oraya giremeyen, endişe ve korku nedeniyle giremeyen, hasar tespit çalışmalarımızı bekleyen vatandaşlarımıza dış ortamlarda destek olmaya çalışıyoruz" dedi.

`ÇIKARILAN DERSLER, DEVLETİN GÜVEN VEREN GÜCÜ, PANİK ORTAMINI ENGELLİYOR´

Afetin yaşandığı ilk dakikalardan itibaren herkesin seferber olduğunu anlatan Kınık, "Daha önceden bu bölge afetleri yaşamış bir bölge olarak hem kendisi bu eski afetlerden çıkardığı dersler hem devletin o güven veren gücüyle burada bulunması, sahada bir panik ortamı oluşmasını engelliyor. Dolayısıyla güvenli daha önceden planlanmış olan bir müdahale kapasitesiyle beraber afet çalışmalarımız düzenli bir şekilde devam ediyor" diye konuştu.

`ÇOCUKLARIN RUH SAĞLIĞI İÇİN DİKKATLİ OLMAK GEREKİYOR´

Depremin ardından psikolojik olarak etkilenmemek adına bazı önlemler alınması gerektiğini anlatan Dr. Kerem Kınık şunları söyledi:

"Nihai hasar tespit çalışmaları, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı´nın mühendisleri ve AFAD tarafından yapılıyor. Fiziki anlamda evlerinde, duvarlarında çatlak olan insanların o binalara girmemesi gerekiyor, çünkü artçılar devam ediyor. Artçılar bir yıkım tehlikesi oluşturabilir. Hasar tespiti yapıldıktan sonra mühendislerin `Girebilirsiniz´ dediği evlere girmekten de çekinmemek, kaçınmamak gerekiyor. Bir süre bu korku, kaygı devam edebilir ama özellikle çocukların da ruh sağlığının korunması gerekiyor böyle durumlarda. Şu an olağanüstü bir şey yaşanıyor, yaşananın ne olduğunu çocuklara aktarmak gerekir, onlara depremi, depremden nasıl korunmamız gerektiğini aktarmamız gerekebilir. Çocuklar büyüklerin, onlara bakım veren insanların kaygılarını, korkularını kopyalarlar. Dolayısıyla bu da kendilerinde ruhsal bir travma oluşturabilir, bu da depremin vereceği travmadan daha fazla travma oluşturabileceği için büyüklerin çocukların yanındaki konuşmalarına dikkat etmeleri, onları teskin etmeleri ve sakin bir şekilde yetkililerin yönlendirmelerini beklemeleri gerekiyor"

`VATANDAŞLAR İÇİN ÇADIRLAR KURULDU´

Geceyi evinde geçiremeyecekler için önlemler alındığını belirten Kınık, "Konaklama Türkiye Afet Müdahale Planı´nda AFAD´ın sorumluluğunda. Özellikle korku nedeniyle ya da hasar nedeniyle evine giremeyen vatandaşlar için çadırlar kuruldu. Bizler destek veriyoruz. Şu anda net sayı ortaya çıktığında bunun kalıcı konaklama olabilir, geçici barınma olabilir bu anlamdaki süreçteki planlaması da başlayacak. Şu an itibariyle süreç kontrol altında" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Düzce / Gölyaka Alişan KOYUNCU-Dinçer AKBİR

