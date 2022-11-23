Düzce merkezli depremde Marmara ve İç Anadolu bölgeleri sallandı: 68 yaralı (28)

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MARKETTE DEV RAFLAR YIKILDI

Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde, Fevzi Çakmak Mahallesi Bolu Caddesi'nde bulunan ve toptan satış yapılan maketin dev rafları devrildi. Markette büyük çapta hasar meydana geldi. Yüzlerce ürün, yerlere saçılırken, kullanılamaz hale geldi. Market çalışanları, depremin ardından temizlik çalışması başlattı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ-Murat KÜÇÜK

2022-11-23 13:41:23



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