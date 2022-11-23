Düzce merkezli depremde Marmara ve İç Anadolu bölgeleri sallandı: 68 yaralı (30)

Düzce depremi pek çok ilde hissedildi!

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CEDİDİYE CAMİİ´NİN MİNBERİ YIKILDI

Düzce´de meydana gelen depremde kent merkezindeki Cedidiye Camii´nin minberi yıkıldı. Camide ibadet devam ederken, vatandaşların dikkatli olmaları istendi. Ayrıca minberin bulunduğu alan ise emniyet şeridi çekilerek koruma altına alındı. 1883 yılında yapılan caminin diğer bölümleri zarar görmezken, daha sonraki yıllarda yapılan minber kısmında hasar oluştu.DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ-Murat KÜÇÜK

2022-11-23 14:14:09



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