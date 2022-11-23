Düzce merkezli depremde Marmara ve İç Anadolu bölgeleri sallandı: 68 yaralı (31)



KÖYLERDE HASAR TESPİTİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Düzce´nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından öğle saatlerinde köylerde Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Ulusal Hasar Tespit Ekipleri (UHTE) tarafından hasar tespit çalışması başlatıldı.

Ekipler, İçmeler köyünde alt kat duvarı yıkılan ve bazı noktalarında çatlaklar oluşan binada da çalışma yaptı. Girişine izin verilmeyen binada ölçümler gerçekleştirildi, karot alındı. Çalışmalar sürerken köydeki camii megafonlarından `Evinde çatlak veya ağır hasarı olanların köy muhtarına haber vermesini önemle rica ederiz´ anonsu yapıldı.

Yapılan ölçümlerde yaşanan artçıların binayı ne kadar etkilediği dikkate alınıyor. Karot sonuçları 24 saat içerisinde belli olacak. Sonuçlara göre yapının durumuna karar verilecek.

`ÇOK SARSILDI, 3 KEZ YERE DÜŞTÜK´

Alt kattaki duvarı yıkılan binada 2 çocuğu ile yaşayan Sevinç Yüksel, "Çocuklarla birlikte içerideydik, uyuyorduk. Oğlum uyanıkmış, su içmeye kalkmış. Çok sarsıldı bina, 3 kere yere düştük sarsıntıdan. Kapıyı zorla açıp aşağı indik. Merdivenin oradaki duvar yıkılmıştı. Duvarlarda çatlaklar var. Çocukların odasındaki duvarlar yıkılmış, bütün duvarlar değil ama evin içinde hasar var" dedi.

Yalın Onat ERGÖR Feridun AÇIKGÖZ Ali Kerem BENGİ/DÜZCE,(DHA) -DHA-Genel Türkiye-Düzce / Gölyaka Yalın Onat ERGÖR Feridun AÇIKGÖZ Ali Kerem BENGİ

2022-11-23 14:23:39



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.