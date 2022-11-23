Düzce merkezli depremde Marmara ve İç Anadolu bölgeleri sallandı: 68 yaralı (33)



'CAN KAYBI YOK, EVLERİN İÇİNDE HASAR VAR'

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, 5.9 büyüklüğündeki depreme ilişkin konuştu. Günden, "Düzce Belediyesi, devlet ve bütün birimleri olarak depremin olduğu ilk dakikadan itibaren sahadayız. Çok şükür can kaybı yok ancak evlerin içerisinde hasarlar var. Evleri içeriden vuran bir deprem gibi görünüyor. 2007 yılında deprem yönetmeliği değişmişti. Bunun faydasını çok gördük. Betonarme sistemlerde hiçbir hasar yok. Bu da statik hesapların ve kontrollerin doğru olduğunu gösterdi" dedi.

'MİNBERİ DAHA SAĞLAM YAPACAĞIZ'

Minberi yıkılan Cedidiye Camisi ile ilgili de Günden, "1999 depreminde de minareler yıkıldı ancak caminin statiği çok güzel. Caminin statiğinde problem yok ancak içerideki ek yapıların tamiri, bakımı, yenilenme zamanı gelmiş. Bu minberi de daha sağlam olarak yapacağız. Cami, uzun yıllarda biten bir cami. 1976 yılında bitirilmiş ancak minberin ne zaman yapıldığı hakkında bilgi yok. Muhtemelen sonradan ilave olarak yapılmış. Yıkılma yerlerine bakıldığında, ek yapı olarak görünüyor. Ek yapılar, harekete farklı tepkiler verdiği için yıkılmaları normaldir" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ-Murat KÜÇÜK

2022-11-23 15:15:40



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