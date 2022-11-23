Düzce merkezli depremde Marmara ve İç Anadolu bölgeleri sallandı: 68 yaralı (34)



ÇADIR KENTLERİN KURULUMUNA BAŞLANDI

Düzce´de meydana gelen 5.9'luk depremin ardından yapıları hasar gören ya da yaşadıkları korku nedeniyle geceyi evlerinde geçirmek istemeyenler için çadır kentlerin kurulumuna başlandı. Gölyaka´da belediyeye ait Kapalı Pazaryeri ve Kültür Park alanlarına kurulan çadırlarda depremzedelere ev sahipliği yapılacak. AFAD personeli tarafından iki ayrı alana hazırlanan, her biri 16 metrekarelik 120 çadırın içinde battaniyeler de olacak. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Düzce / Gölyaka Alişan KOYUNCU-Dinçer AKBİR

2022-11-23 15:19:34



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