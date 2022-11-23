Düzce merkezli depremde Marmara ve İç Anadolu bölgeleri sallandı: 1 ölü, 79 yaralı (35)

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DEPREMDE AYAĞI TAKILIP DÜŞEN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Düzce´nin Gölyaka ilçesi merkezli 5.9 büyüklüğündeki deprem sırasında Çilimli´ye bağlı Pırpır köyünde oturan Hikmet Çelebi (48), panik içinde evinden çıkmaya çalışırken ayağı takılarak düştü. Başını beton merdiven korkuluklarına çarpan Çelebi, sağlık ekipleri tarafından ilk olarak Çilimli Entegre Hastanesi´ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Hikmet Çelebi ardından kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi´ne yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ-Murat KÜÇÜK

2022-11-23 16:09:33



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