Düzce merkezli depremde Marmara ve İç Anadolu bölgeleri sallandı: 1 ölü, 79 yaralı (36)



HASAR TESPİT ÇADIRLARI KURULDU

Düzce´nin Gölyaka ilçesindeki 5.9 büyüklüğündeki depremde evleri zarar gören kişilerin kolaylıkla müracaat edebilmesi için kent meydanına AFAD tarafından `Hasar tespit çadırları´ kuruldu. Evleri hasar gören kişiler, bu çadırlara gelerek tutanak tutturdu. İşlemlerin tamamlanmasının ardından beyanda bulunan kişilerin evleri, yetkili mühendisler tarafından kontrol edilerek rapor altına alınacak.

Hasar tespit çadırına gelerek beyanda bulunan kişilerden Yılmaz Karagüzel, 12 Kasım 1999 Düzce depremini de yaşadığını ifade ederek, depremlere alışkın olduklarını söyledi. 1999 depreminde büyük zorluklar yaşandığını anlatan Karagüzel, "Biz zaten alışkınız. Allah´ın vermiş olduğu bir hareket diyelim buna. Çok şükür can kaybımız yok. Ufak tefek eksiklerimiz, zararlarımız illa ki oluyor ama bunlar da devlete yük olacak şekilde değil. Devletimizden de Allah razı olsun. Ama genelde biz bu tür depremlere alışkınız. 1999 yılında da bir deprem yaşadık. O zaman daha berbattı, kardeşlerim başka yerlerdeydi deprem anında. Aşağı yukarı 23 kişi bir çadırda yaşadık. Çok zorluk çektik. 23 kişiyle beraber kahvaltı yapmanın bile hesabını siz yapın. Hasarlı binalarda oturuyoruz. Bizim binalarımız kaç tane deprem geçirdi, zaten hasarlanmıştı. Binaların gücü, kuvveti gitti. Aslında otururken de çok tedirgin oluyorduk ama yapacak bir şey yok" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Düzce / Gölyaka Alişan KOYUNCU-Dinçer AKBİR

2022-11-23 16:23:18



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