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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: 138 artçı deprem meydana geldi. Can kaybımız yok. Hızlı bir şekilde hasar tespiti yapıyoruz. 321 binamızda hasar tespiti yaptık. 5 binamız ağır hasarlı. Yurtlarımızda herhangi bir hasar yok. Binalarda hasar tespiti yapıldıktan sonra binalara girilebilir. DHA-Flaş Haber Türkiye-Düzce

2022-11-23 17:04:21



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