Düzce merkezli depremde Marmara ve İç Anadolu bölgeleri sallandı: 1 ölü, 79 yaralı (37)



ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ KENTTEN AYRILIYOR

Düzce'nin Gölkaya ilçesindeki 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından Düzce Üniversitesi 1 hafta süreyle tatil edildi. Bunun üzerine üniversitede öğrenim gören öğrenciler memleketlerine gitmek için Düzce Şehirlerarası Otobüs Terminali´ne akın etti. Otobüslerde yer bulmaya çalışan öğrenciler, otogarda yoğunluk oluşturdu. Otobüs firmaları da ek sefer koyarak öğrencilerin memleketlerine gitmeleri için kolaylık sağlamaya çalıştı.

Memleketi Giresun´a gitmeye çalışan üniversite öğrencisi Samet Bay, "Buraya okumaya geldik, başımıza böyle bir hadise geldi. Neye uğradığımızı şaşırdık. Gece bir gürültü ile kalktık. Arkadaşlarım da ben de burada mağdur kaldık. Bir yolunu bulup memlekete gitmeye çalışıyoruz. İnşallah gideceğiz. Zor bela yer bulmaya çalışıyoruz. İnternetten bulamadım. Geldim otogarda söyledim. Rica, minnet bir yer ayarlamaya çalıştılar. İnşallah olursa gideceğiz. Giresun´a gideceğim. İlk kez başıma böyle bir durum geldi. Neye uğradığımı şaşırdım. Hiç böyle bir duygu tatmadım. Bana büyük ders oldu. Tüm Türkiye´de inşallah böyle bir şey yaşanmaz. Yurtta kalıyoruz. Merdiven boşluklarında baya hasar var. Tahminim deprem sağ taraftan gelmiş. Çünkü sağ duvarlar çatlamış, sol duvarlarda herhangi bir şey yok. Odalarımızda da çatlaklar var. Alçı çatlağı diye düşünüyorum. Korktuk. Arkadaşlarım ve ben çok korktuk. Sadece buralar değil, iç kısımlar, arkada yeşil alan dolu" dedi.

Yine İstanbul'daki ailesinin yanına gitmeye çalışan Yağız Furkan Yılmaz, "Memleketime gidiyorum. Çok uzun süre gibi geliyor. Dışarı çıkıp 1-2 saat sonra kısa sürdüğünü fark ediyorsunuz o şok edici oluyor. Yurtta kalıyorum. Binada bazı hasarlar mevcut. Hazır okullar tatil olmuşken ben de memlekete gideyim dedim. Daha önce deprem yaşadım ama bu kadar büyük olanı ilk kez yaşadım. İstanbul´a gidiyorum" ifadelerini kullandı.

Düzce Ulaşım A.Ş Genel Müdürü Levent Sivrikaya ise hem şehir içi hem şehirler arası otobüslere ek seferler koyduklarını dile getirerek "Valimizin aldığı kararla üniversitemiz 1 hafta boyunca tatil. Buna istinaden öğrencilerimizi sağ salim kendi memleketlerine göndermek adına hem terminal esnafı ile anlaşarak ek seferler koydurarak hem de kendimiz şehir içi otobüs taşımacılığı olarak ek seferler koyduk. Bütün araçları yetiştirmeye çalışıyoruz. Arkadaşlarımız dışarıdan otobüs çağırıyorlar. Öğrencilerimizi memleketlerine göndereceğiz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ-Murat KÜÇÜK

2022-11-23 17:05:48



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