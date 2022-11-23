Düzce merkezli depremde Marmara ve İç Anadolu bölgeleri sallandı: 1 ölü, 79 yaralı (38)



KÖYÜN CAMİSİNDE HASAR OLUŞTU

Düzce'nin Gölyazı ilçesi merkezli 5.9 büyüklüğündeki deprem, köylerde hasara neden oldu. Merkez üssüne 32 kilometre uzaklıktaki Kaynaşlı ilçesine bağlı Saz köyünün camisi hasar gördü. Caminin duvarlarında çatlaklar oluştu. Cami imamı Bekir Sat, depreme camide yakalandığını belirterek, "Ciddi bir şekilde sallandık. Camimiz ciddi bir hasar aldı. Şu anda camimizin faaliyetleri durduruldu, namaz kılınmıyor. Valilik tarafından gönderilen heyetin kararı sonucu bir değerlendirme yapılıp camimizin açılıp açılmayacağına dair bilgi verilecek. Mihrap bölümünün üst taraflarında derin çatlaklar oluştu ve camimizin dış duvarları hasar gördü" dedi.

'1999 DEPREMİNDEN ÇOK HIZLIYDI'

Fındıklı köyünde oturan Mehmet Arslan da depremin ardından artçı sarsıntıların kesilmediğini söyledi. Evinin bahçesinde yarıklar oluştuğunu söyleyen Arslan, "Hayvanlarımız huzursuzdu. Sabah yemeleri için elma götürmüştüm. Normalde hemen yerler; ancak deprem olmadan önceki sabah yemediler. Onlar da korkmuşlardı. Evimizde çatlaklar var. Deprem sonrası gelen jandarma ekipleri rapor tuttu ve eve girmemizin tehlikeli olduğunu, bahçeye çadır kurmamız gerektiğini söylediler. Bu deprem, 1999 depremine göre çok hızlıydı. O zaman da evimizdeki eşyalar devrilmişti. Bu sefer evin yıkılacağını düşündüm. Kendimi dışarıya zor attım" ifadelerini kullandı.

'SALLANTININ HİÇ DURMAYACAĞINI DÜŞÜNDÜK'

Deprem, Kaynaşlı ilçe merkezinde de hasara neden oldu. Dükkanlardaki raflar devrildi ve esnafın malları zarar gördü. İlçede züccaciye dükkanı işleten Avni Karadeniz, depremin ardından dükkanına geldiğini belirterek, "Ne diyeceğimi, ne yapacağımı bilmiyorum. Deprem anında korktuk ve paniğe kapıldık. Çocuklarımızı alıp bir an önce binayı terk etmek istedik. İlk önce binanın çatısında çıktık, orada biraz bekledik. Sonrasında grup halinde binayı terk edip dışarıya çıktık ve sabaha kadar dışarda bekledik. 1999 depremi gibi aynı büyüklükte hissettik. Bir an sallantının hiç durmayacağını düşündük" dedi. (DHA)

Enes GEYİKEmirhan YÜZÜGÜLDÜ/KAYNAŞLI (Düzce), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Düzce / Kaynaşlı Enes GEYİK-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ

2022-11-23 17:13:54



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