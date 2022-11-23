Düzce merkezli depremde Marmara ve İç Anadolu bölgeleri sallandı: 1 ölü, 79 yaralı (39)

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DÜZCE´DE SU KESİNTİSİ

Düzce´de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından şehre su verilen ana regülatördeki arazı nedeniyle şehre su verilemeyeceği bildirildi. Düzce Belediyesi´nden yapılan açıklamada "Depremin ardından Beyköy ana su alma regülatöründe meydana gelen arızadan dolayı şehir genelinde su kesintisi yaşanacaktır. Ekiplerimiz arızayı gidermek için aralıksız çalışmaktadır" denildi.DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2022-11-23 18:00:45



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