Düzce merkezli depremde Marmara ve İç Anadolu bölgeleri sallandı: 1 ölü, 79 yaralı (40)

BAKAN KURUM: BİZ DEPREMLE BİRLİKTE YAŞAMAYI ÖĞRENMEK ZORUNDAYIZ

Düzce´nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5.9´luk depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. İlk olarak Gölyaka Kent Meydanı´nda vatandaşlarla buluşan Bakan Kurum, depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti. AFAD´ın koordinasyon TIR´ında yetkililerden bilgi alan Bakan Kurum açıklamalarda bulundu. Sürecin geneliyle ilgili bilgiler aktaran Bakan Kurum, vatandaşların mağdur olmaması için devletin bütün imkanlarının sağlandığını ifade etti.

Yaşanan deprem nedeniyle 4 kişinin hastanelerde tedavisinin devam ettiğini belirten Bakan Kurum, ilk andan itibaren 4.3 büyüklüğünde 138 artçı depremin yaşandığını ifade ederek şunları söyledi:

"Tüm kurumlarımız gerekli koordinasyonu sağlamak suretiyle görevlerinin başında afetin ilk anından itibaren yer aldılar. Şiddet itibarıyla baktığınızda 5.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Bu deprem hem Düzce merkezde hem de yakın illerde Ankara´da, İstanbul´da, Sakarya´da, Bursa´da ve Kocaeli´de hissedildi. Şunu gördük ki Düzceli kardeşlerimiz, vatandaşlarımız deprem sonrasında oldukça bilinçliler. Nasıl hareket edilmesi noktasında gerçekten yapılması gerekenleri harfiyen yerine getiriyorlar. Yapı hasarlarını, hasar tespit ekiplerimiz hızlı bir şekilde 2-3 gün içerisinde tamamlamak üzere bir çalışmayı başlattılar. Tedavi gören vatandaşlarımızın büyük bir kısmı taburcu edildi. 4 vatandaşımızın hastanelerde tedavileri devam ediyor. İnşallah onlar da kısa zamanda sağlıklarına kavuşacaklar. 4.3 şiddetinde 138 artçı deprem de meydana geldi. En büyük tesellimiz de bu depremlerde hiçbir can kaybımız olmayışıdır. El birliği içerisinde tüm süreci vatandaşlarımızla birlikte yürüteceğiz."

`İLÇELERDE AĞIR HASARLI BİNALARIMIZ VAR´

Hasar tespit komisyonunun hızlı bir şekilde çalışmalarına başladığını anlatan Bakan Kurum, "Şu an sahada hasar tespit çalışmaları bir taraftan başlatıldı, diğer taraftan da AFAD´ımız, Kızılay´ımız vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarının, gıda ihtiyaçlarını giderecek çalışmaları valilik koordinasyonunda yürütüyorlar. Hem Düzce merkezde hem de depremden etkilenen tüm ilçelerde gelen talepler doğrultusunda gerek çadır ihtiyaçları, gerek battaniye, gıda ihtiyaçları koordinasyon içerisinde yürütülüyor. Hızlı bir şekilde tabi hasar tespitlerini yapacağız. Hasar tespitleriyle alakalı bugün 321 binamızda hasar tespiti yaptık. Gölyaka´da 5 binamız, 8 bağımsız bölümü ağır hasarlı gözüküyor. Yine Cumayeri, Gümüşova ve merkezde 3 binamız ağır hasarlı. Yurtlarımızı inceledik, yurtlarımızda herhangi bir hasar söz konusu değil. Tüm kamu binaları, okullarımız, hastanelerimiz incelendi. Kısmi az hasarlı, kamu binaları var. O binalara ilişkin de tadilatların yapılmasına müteakip burada kamu hizmetleri verilecek. Çocuklarımızın güvenliği sağlanmasına müteakip okullarla ilgili süreci valiliğimiz vatandaşlarımızı bilgilendirmek suretiyle bu süreci yürütüyor olacak" dedi.

`300 KİŞİLİK BİR HASAR TESPİT EKİBİ ÇALIŞIYOR´

Binalarda yaşanan hasarların belirlenebilmesi için görevlendirilen 300 kişilik ekibin titizlikle çalıştığını anlatan Bakan Kurum, "Vatandaşlarımızın büyük bir kısmı tedbir nedeniyle dışarıdalar. Elektriğe baktığımızda bugün akşam itibariyle şehrimizin neredeyse yüzde 95´ine elektrik veriliyor olacak. İçme suyu ile ilgili İller Bankası ve belediyemiz altyapı hasarlarına baktılar, birkaç kısmi içme suyu şebekesinde hasar söz konusu. O hasarları suyu kesmeden arkadaşlarımız bu gece itibariyle tamamlamak suretiyle su verilme işini yürütüyor olacağız. Doğalgaz da tespitlerini yaptığımız binalarda, yerleşim yerlerinde, hasar olmayan yerlerde doğalgaz ve elektrik verilme süreci de koordinasyon içerisinde yürütülüyor olacak. Hasar tespitlerini günlük yaptığımız tüm hasar tespitlerini, ertesi gün vatandaşlarımıza gerek muhtarlarımız, gerek valiliğimiz, gerek AFAD´ımız yapmış olduğumuz tespitleri bildirecekler. Tespitlere müteakip vatandaşlarımızdan isteğimiz binaların hasarlı olup olmadığının tespitinin yapılmasına müteakip evlerine girmeleridir. Neticede artçı depremler hala devam ediyor. Biz bu tespitleri de yarın itibariyle 300 kişilik hasar tespit ekibimizle birlikte sadece yapısal hasarları 2 gün içerisinde tamamlamayı ve vatandaşlarımıza bildirmeyi hedefliyoruz. Diğer taraftan bina hasarları dışında eşya hasarları söz konusu bunları da valiliğimiz, defterdarlığımız bünyesinde eşya hasarları tespitine de başladılar. Kısa bir süre içerisinde eşya hasarları da tespit edilecek. Duruma göre de AFAD´ımız daha önceki depremlerde olduğu gibi yine vatandaşlarımıza yardım etmek suretiyle süreci yönetmiş olacak" dedi.

`BİZ DEPREMLE BİRLİKTE YAŞAMAYI ÖĞRENMEK ZORUNDAYIZ´

Türkiye´nin bir deprem ülkesi olduğuna dikketi çeken Bakan Kurum sözlerine şöyle devam etti: "Ağır hasarlı binalarla ilgili biz her afette, her depremde olduğu gibi Elazığ´da, Malatya´da, İzmir´de ne yaptıysak, Düzce´ye de aynısını yapacağız. Aslında buradaki depremde hasarın az olmasının sebebi de 2000 yılından itibaren yapılan kentsel dönüşümle, gerek yapı denetim sistemimizle, gerek TOKİ´mizle deprem sonrası yaptığımız konutlarla, yine vatandaşlarımızın yeni deprem yönetmeliğine uygun bir şekilde yaptığı konutlarla birlikte Düzce´deki deprem aslında çok fazla yapısal hasara yol açmadı. Bunun da sebebi buradaki bina stokunun yüzde 75´inin deprem sonrasında, deprem yönetmeliğine uygun bir şekilde yapılmış olmasıdır. Biz depremle birlikte yaşamayı öğrenmek zorundayız. Nüfusumuzun, topraklarımızın yaklaşık yüzde 75´i deprem bölgelerinde yaşıyor. Bugüne kadar depremlerde 80 bin canımızı yitirdik. Bu manada devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde tüm Türkiye´de yürütmüş olduğumuz kentsel dönüşüm çalışmalarıyla birlikte de bu farkındalığı her geçen gün artırarak bu mücadeleyi kararlı bir şekilde yürütüyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 3.2 milyon konutun dönüşümünü tüm Türkiye´de sağlamış durumdayız. Bu çerçevede de inşallah kararlı bir şekilde gerek yapacağımız sosyal konutlarla, gerek millet bahçelerinde toplanma alanlarıyla deprem sürecini en iyi şekliyle yürütmeye devam edeceğiz."

`KONUTLARIMIZIN İNŞASINI EN KISA SÜREDE GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ´

TOKİ tarafından inşa edilecek konutlar hakkında bilgiler aktaran Bakan Kurum, "TOKİ´mizle, Düzce´ye daha önce 6 bin 728 konut kazandırmıştık ve bu konutlar kapsamında da vatandaşlarımız güven içerisinde konutlarında yaşıyorlar. Yine yapacağımız 250 bin sosyal konut kapsamında Düzce´mize bin 100 konut sözü vermiştik bu konutlarımızı da en kısa zamanda inşasını gerçekleştiriyoruz. Konuta yapılacak bin 500 konut arsamızı da vatandaşlarımızın imkanına sunduk. Bu süreci vatandaşlarımızla birlikte yürütüyor olacağız" dedi.

`İLÇE BELEDİYELERİNE 1'ER MİLYON LİRA´

İller Bankası aracılığıyla Düzce´de ilçe belediyelerine nakdi ödemeler yapılacağını belirten Bakan Kurum, "Belediyelerimize, vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilme amacıyla ilçe belediyelerimiz Gölyaka, Gümüşova, Çilimli ve Cumayeri belediyelerimize 1'er milyon lira afet sonrasında toplamda 4 milyon lira yardım sağladık İller Bankası Genel Müdürlüğü eliyle. Yarın hesaplarına geçecek ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını ilçe belediyelerimiz de karşılamaya devam edecek" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Düzce / Gölyaka Alişan KOYUNCU-Dinçer AKBİR

2022-11-23



