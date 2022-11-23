Düzce merkezli depremde Marmara ve İç Anadolu bölgeleri sallandı: 1 ölü, 93 yaralı (41)



BAKAN KOCA: YARALI SAYIMIZ 93'TÜR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Düzce Gölyaka merkezli depremde yaralı sayımız son belirlemelere göre 93'tür. Düzce'de 1'i ağır 37 yaralı; İstanbul'da 2, Bolu'da 14, Zonguldak'ta 10, Sakarya´da 26, Bursa'da 4 yaralı var. Hastanelerimizde halen 17 kişinin tedavisi devam ediyor. Allah tüm afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

DEPREM SARSINTISI CAM EŞYA MAGAZASINDA CAM ESYALARI YERLE BIR ETTI

Düzce´de yaşanan depremin ardından Bolu Caddesi üzerinde bulunan cam eşya mağazasındaki ürünler büyük hasar gördü. Yaklaşık 5 milyonluk hasar olduğu tahmin edilen mağaza hakkında açıklama yapan mağaza müdürü Nurullah Bergin, "Yeni mağazamızı kuruyorduk. Yaklaşık 1 haftadır tadilattaydık. Yarın mağazamızın açılış günüydü. Deprem oldu ve mağazamız yerle bir oldu. Ciddi anlamda sıkıntılıyız. Ciddi zararlarımız var. Elimizden geldiği kadar toparlamaya çalışıyoruz. Ama devlet büyüklerimizn maddi ve manie olarak yanımızda olmasını istiyoruz. İŞ yerimizde cam malzemeler tamamen kırıldı. Devlet büyüklerimizden yardım istiyoruz. Bize bir katkı olursa, bize bir yardım olursa maddi ve manevi bu işi yeniden yapmayı planlıyoruz. Burada çok ciddi bir maliyet var. Yaklaşık 15-20 milyona kurulan bir mağaza burası. Şu anda 4-5 milyonluk hasarımız var. Durum bundan ibaret" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ-Murat KÜÇÜK

2022-11-23 19:13:30



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.