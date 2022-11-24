Düzce'de depremde evleri hasar görenler, yeni güne çadırlarda uyandı(2)

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BAKAN SOYLU ÇADIR KENTLERİ ZİYARET ETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sabahın erken saatlerinde depremin merkez üssü olan Gölyaka ilçesinde incelemelerde bulundu. Burada ilk olarak AFAD yetkilileri ile görüşen Bakan Soylu, daha sonra kentte kurulu olan çadır kentleri ziyaret etti. Yetkililerden bilgi alan Bakan Soylu, geceyi çadırda geçenlerle bir süre sohbet ettikten sonra alandan ayrıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Düzce / Gölyaka Alişan KOYUNCU-Dinçer AKBİR

2022-11-24 10:44:25



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