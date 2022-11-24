Düzce'de depremde evleri hasar görenler, yeni güne çadırlarda uyandı (3)



TOPRAKTA ÇATLAKLAR OLUŞMUŞ

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, 5.9'luk depremde hasar gören ev ve iş yerlerinin yanı sıra Büyük Melen Çayı yakınlarında göletin etrafındaki toprak alanda çatlaklar oluştuğu gözlendi. Gölyaka'ya 8 kilometre uzaklıktaki alanda meydana gelen çatlakların yaklaşık 15 metre uzunluğunda ve 40 santimetre derinliğinde olduğu görüldü.

Kocaeli Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden Doç. Dr. Bülent Doğan, bu tür çatlakların, depremler sonrası görülmesinin normal olduğunu belirterek "Düzce'de gerçekleşen deprem sonrası yüzeyde birtakım çatlakların olduğu gözlemlenmiştir. Bu çatlak, deprem sonrası gelişebilen olağan yüzey deformasyonları şeklinde izlenir. Biz buna benzer çatlakları bütün depremlerde izleriz ve bunları mutlaka haritalarız. Burada izlenen çatlaklar da genellikle yüzeyden 0 ile 5 metre derinliğe kadar inen, oldukça sığ kesimlerde oluşmuş zemin yenilmeleri veya yüzey deformasyonları olarak adlandırılır" diye konuştu.

Depremin oluşturduğu dalgaların ivme değerlerinin birbirlerinden farklı olabileceğini anlatan Doç. Dr. Doğan, "Depremler gerçekleşirken 4 farklı dalga türüyle gerçekleşir ve sonuçlanır. Bu 4 farklı dalga türünün de ortaya koyduğu yüzeyde farklı yerlerde izlenen örneğin; Düzce'nin güneyinde ve kuzeyinde farklı değerlerde izlenen ivme değerleri yaratır. Bu ivme değerleri de yüzeyde özellikle yer altı su seviyesinin yüksek olduğu ve zemin emniyet kat sayısının düşük olduğu alanlarda bu tarz çatlakların oluşmasına yol açar" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Düzce / Gölyaka Alişan KOYUNCU-Dinçer AKBİR

2022-11-24 14:06:10



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