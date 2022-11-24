Düzce'de depremde evleri hasar görenler, yeni güne çadırlarda uyandı (4)

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DÜZCE MERKEZDE 130 ÇADIR KURULDU

Düzce kent merkezinde, dün Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar 16 metrekare büyüklüğünde aile tipi 130 çadır kuruldu. AFAD'a bağlı ekipler, talep doğrultusunda bugün 60 çadır daha kurup, bu sayıyı 190'a çıkaracak. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU

2022-11-24 14:51:41



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