Düzce'de depremde evleri hasar görenler, yeni güne çadırlarda uyandı (7)

Düzce´de gün boyunca depremin olumsuz etkilediği noktalarda inceleme yapan ve yetkililerden bilgi alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum akşam saatlerinde Düzce Valiliği´ne gelerek toplantı yaptı. Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından iki bakan, genel durumla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Deprem nedeniyle konut ve eşya zararı bulunan kişilere çeşitli bakanlıklar ve AFAD tarafından ilk etapta 27 milyon liralık ödenek ayrıldığını belirten Bakan Soylu, kimsenin mağdur edilmeyeceğini söyledi.

'233 ARTÇI DEPREM MEYDANA GELDİ'

Devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini aktaran Bakan Soylu, "Depremin olduğu saatten bu saate kadar, büyüklükleri 0.9 ile 4.3 arasında değişen 233 artçı deprem meydana geldi ve 37´si Düzce´de olmak üzere 93 vatandaşımız yaralandı. Halen 13´ünün tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir. Düzce´de de 1´i yoğun bakımda olmak üzere 6 vatandaşımızın tedavilerine devam ediliyor. Depremin hemen akabinde cumhurbaşkanımızın talimatıyla hemen deprem bölgesine geldik. Murat Kurum bakanımız, Gençlik ve Spor Bakanımız, Adalet Bakanımız ve Aile Bakanlığı dahil olmak üzere tüm bakanlıklarımızın, yöneticileri, genel müdürleri, sorumluları, hem bakanlık hem AFAD koordinasyonu altında yaptığımız işlerde hem kendine ait sorumluluk hisseden işlerde, depremde meydana gelen hasarları ve zararları tespit etmek, bunları bir vesileyle, bir plan dahilinde onarmak ve atılacak adımları belirleyebilmek ve vatandaşlarımızın yine sorumlulukları içerisinde yaralarını sarmak maksadıyla o sabahtan itibaren burada olduk. Bizde sayın bakanlarımızla birlikte, sayın cumhurbaşkanımıza periyodik olarak burada nasıl bir durumda karşılaştığımızı, aynı zamanda neler yaptığımızı, neler yapmamız gerektiğini ifade edip talimatlarını sürekli olarak almaya çalıştık" dedi.

`3748 PERSONEL 812 ARAÇ GÖREV YAPIYOR´

Şu ana kadar depremi yaşayan vatandaşlar için çok sayıda imkan sağlandığını belirten Bakan Soylu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu çerçeve içerisinde afete müdahale için kamu kurum ve kuruluşlarla, sivil toplum kuruluşlarından toplam 3 bin 748 personel, 812 araç bu karşılaştığımız depremde burada Düzce´de görev aldı ve hala almaya devam ediyor. Vatandaşlarımızın geçici barınma ihtiyacı oldu. 12 Kasım 1999 depremi büyük bir travma oluşturdu. Hala onun etkilerini karşılaştığımız vatandaşlarımızda görebiliyoruz ve bu vesile ile evine girmek istemeyenler oldu doğal olarak. Çocuklar korktular, bu vesileyle gerek kamu misafirhaneleri, gerek yurtlarımızın tamamı gerekse de kurduğumuz çadır alanlarında vatandaşlarımızın barınmasına imkan sağlamak için adımlarımızı attık. 19 bölgede çadır alanları oluşturduk. Burada bine yakın çadır kuruldu, hala kurulmaya devam ediyor. Aynı zamanda ferdi olarak da vatandaşlarımız kendi evlerinin önüne, kiminin engelli olması münasebetiyle, kiminin yaşlı olması münasebetiyle çadır istediler onlara da yardımcı olundu. Gençlik merkezleri, kapalı spor salonları açıldı yine buralarda vatandaşlarımız misafir edildiler ve edilmeye devam edecekler. Hem AFAD hem Kızılay hem de belediyemiz yaklaşık 20 bine yakın şu ana kadar battaniye dağıttılar. 3 bine yakın yatak, çarşaf gibi gece kalmalarında gerekecek bütün destekler sağlandı. Şu ana kadar 600´e yakın ısıtıcı dağıtıldı. Yine bu esnada Kızılay ile birlikte jandarmadan diyanete kadar, polisten AFAD´a kadar ve gelen belediyelerimizin yardım arabalarına kadar Kızılay bunları koordine etti. Şu ana kadar 23 bin 265 kişiye sıcak yemek verildi. Hem çadır alanlarında hem de merkezlerimizde bu hizmetler devam ediyor."

`TOPLAM 27 MİLYON LİRALIK ÖDENEK ULAŞTI´

Depremi yaşayan Düzce için bazı bakanlıkların ödenek ilettiğini söyleyen Soylu, "Bu depremin şöyle farklı bir yönü var. Her afetin kendine ait bir karakteri vardır. Yani sel afetlerinin, orman yangınlarının, depremlerin ve bu afetlerin de kendi içerisinde farklılıkları var. Burada özellikle hocalarımızın da söylediği bu deprem 5.9 büyüklüğünde bir deprem doğru ama ivmelenmesi ve hareketi yüksek bir deprem. Bu nedenle büyük sarsıntıya sebep oldu ve burada eşya zararları söz konusu oldu. Bu bizim hem vatandaşımızın müracaatından tespitimiz hem de bu konuda vatandaşlarımızın söyledikleri, bizim de zarar tespit komisyonlarımızın tespiti bu yönde. Ev, iş yeri ve araçlardaki zararların tespiti maksadıyla 220 kişiden oluşan 110 ekip çalışmaya başladı bu sabah itibariyle. 3 bin 450 zarar tespit talebinin 818´i, 120 iş yeri, 693 konut, 5 araç mahallinde tespiti yapıldı. Yarın da sanıyorum bir bu kadar daha tespit edilmiş olacak. Özellikle bu yine sayın cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1 milyon, Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği 10 milyon, AFAD başkanlığı da şu ana kadar 16 milyon lira ödenek gönderdi. Toplam 27 milyon liralık ilk etapta bir ödenek buraya ulaşmış oldu. Burada vatandaşlarımızı yalnız bırakmayacağız. Elbette özellikle yapı stokunun Düzce´de yüzde 80´inin iyi bir noktada olması 1999 depreminden sonra yapılmış olması burada bu karşılaştığımız depremin çok daha büyük bir maliyetle karşılaşmamamızı temin etmiştir" dedi.

`HASARLI BİNA SAHİPLERİNE MADDİ YARDIM´

Depremde hasarı olan kişilere, hasarın boyutuna göre yardımlar yapılacağını anlatan Bakan Soylu, "Ağır hasarlı konutlarımız var. Yaklaşık ağır hasarlı konutlarda eğer eşyasını almadan çıkıyorsa, yani içerisine girilemeyecek durumdaysa 90 bin liraya kadar eşya yardımı yapacağız. Aynı zamanda 30 bin liraya kadar da kira yardımı ve taşınma yardımı gerçekleştireceğiz ağır hasarlı konutlarda. Eğer ağır hasarlı konutlarda kiracılar varsa burada da 15 bin liraya kadar taşınma yardımı gerçekleştireceğiz. Eğer ağır hasarlı konutlarda ise ve konteynere geçiyorsa, konteyner ile ilgili taleplerimizi de bu akşam topladık yarından itibaren onunla ilgili nerede istiyorlarsa ya bir bölgede veya kendi tarif ettikleri yerlerde bunlar oluşturulacaktır. Konteynere geçiyorsa geçme maliyeti olarak da onlara 15 bin liralık bir yardımda bulunulacak" dedi.

`EŞYA HASARLARI İÇİN ÖDEME YAPILACAK´

Binası hasar görmeyen ama eşyalarında zararlar bulunan kişiler için de ayrıca ödeme yapılacağını anlatan Bakan Soylu, sözlerine şöyle devam etti:

"Yine bunun yanı sıra özellikle eşya hasarları fazla. Eşya hasarları için biz bir tespit komisyonu oluşturduk. Bu eşya hasarları küçük eşya hasarları. Bunların eşya hasarlarının tazmini için 5 bin liraya kadar eşya zararlarının tazminini sağlayabilecek, talepten sonra komisyonun tespiti üzerine bu ne kadarsa karşılanmış olacak. Bunun yanı sıra bu depremin kendine ait bir başka sonucu da çatı hasarları. Biz bu konudaki çatı hasarlarını alıyoruz ve bu çatı hasarları ile ilgili de 5 bin liradan 15 bin liraya kadar çatı hasarlarını karşılayacağız. Yine başka yerlerde uyguladığımız burada da uygulamaya alacağımız az hasarlı yapılar var. Sıvası dökülmüş, tuğlası dökülmüş, kaplaması dökülmüş az hasarlı binaların tespiti ve yine komisyonun tespitiyle birlikte daha önceden belirlediğimiz 3 bin, 5 bin, 7 bin civarında destek olacağız. Bu konularda ekiplerimiz çalışacaklar. Mal yerine gelir, yerine gelmeyen candır. Burada vatandaşlarımızın karşı karşıya kaldığı bu zor durumda bir nebze olsun biz de onlara destek olabilecek, katkı koyabilecek adımlar atmaya devam edeceğiz. Esnaflarımızı da yalnız bırakmayacağız. Bu konuda diğer yerlerde yaptıklarımızın benzerlerini burada da gerçekleştirmiş olacağız. Onların zararlarının da karşılanacağı adımları atmış olacağız."

`SINAMALARDAN HEP BİRLİKTE GÜÇLENEREK ÇIKIYORUZ´

Sınamalardan hep birlikte güçlenerek çıktıklarını belirten Soylu, "Elbette afet bölgesiyiz. Ormanlarımız çok, şükürler olsun ama yangınları bizim afetimiz. Akarsularımız, ırmaklarımız, nehirlerimiz çok suyumuzun bolluğundan bahsediyoruz, şükrediyoruz ama sel elbette bizim afetimiz. Bir deprem coğrafyasındayız, kışın bazı yerlerde çok zor geçiyor onun için çığ, heyelan, kaya düşmesi bütün bunlar bizim için afetlerimiz. Bizim görevimiz riskleri önceden görmek, tedbirleri almak, afetle karşılaştığımız zaman da bir birbirimizin yardımına koşma ve dayanışma gerçekleştirmektir. Bunların tamamını gerçekleştirecek adımları hep beraber millet olarak atacağız. Biz sadece kendi ülkemizin insanına değil, dünyaya da elini uzatan bir büyük milletiz. Onun için hamdolsun. Cenabı Allah´ın dünyaya neyi kaybettirdiğini görüyoruz. Allah´a çok şükür biz hem medeniyetimizi, hem birbirimize olan bağımızı, sadakatimizi, devletimize olan bağlılığımızı, milletimize olan bağımızı bırakın azaltmayı ya da kaybetmeyi, dünyada kaybedenlere inat hamdolsun ki artırarak devam ediyoruz. Şükürler olsun, sınamalardan hep birlikte güçlenerek çıkıyoruz.

71 BİNA İLE 134 BAĞIMSIZ BÖLÜM YIKILACAK

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, hasar tespit çalışmalarının yüzde 70'inin tamamlandığını ve 71 binanın acil şekilde yıkılacağını ifade ederek, "Şu anda Düzce genelinde hasar tespit çalışmalarının yüzde 70'i tamamlandı. Düzce genelinde an itibariyle toplam 4 bin 316 binada yer alan 15 bin bağımsız bölümde hasar tespit çalışmalarımızı yaptık. Gölyaka´da 2, merkezde 4 binamızı toplamda 6 binayı acil yıkılacak olarak belirledik. Cumayeri´nde 7 bina 9 bağımsız bölüm, Çilimli´de 5 bina, 9 bağımsız bölüm, Gölyaka´da 23 bina 42 bağımsız bölüm, Gümüşova´da 9 bina 16 bağımsız bölüm, merkezde ise eski yapı stoğu olan bölgelerde 21 bina 31 bağımsız bölüm olmak üzere Düzce genelinde acil yıkılacak ağır hasarlı 71 bina 134 bağımsız bölüm acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit edildi. Bu tespitlerle birlikte bir taraftan da kira, eşya ve taşınma yardımlarını da vatandaşlarımıza yapacağız. Vatandaşlarımızı güvenli alanlara taşıdıktan sonra acil yıkılacak binaları da valilik koordinasyonunda yürüteceğiz. Düzceli vatandaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Hem deprem sırasında hem de deprem sonrasında tüm yapılacakları bir araya getirdiler." dedi.

ŞEHİRDE İÇME SUYU GİTMEYEN HİÇ BİR YER YOK

Bakan Kurum, İl Özel idaresi ve belediyelere aktarılan 10 milyon TL'lik kaynakla birlikte kentte depremden kaynaklı olan alt yapı sorunlarının çözüldüğünü anlatarak, "Bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmaları, hasara ilişkin bilgileri hasartespit.gov.tr web adresinden de anlık olarak takip edilebilecek. AFAD'a gelerek kimlik numaralarıyla da binalarının durumunu öğrenebilirler. Hasarı olmayan ve az hasarlı evleri olan vatandaşlarımız evlerine girebilirler. Ancak evleri ağır hasarlı olan vatandaşlarımız ise evlerine giremeyecekler ve binaların yıkım ve taşınma süreçlerini birlikte yürüteceğiz. Bu noktada alt yapı, elektrik, doğalgaz işlerine ilişkin hasarlarını giderme çalışması içerisindeyiz. Ufak alt yapı hasarı vardı, bu hasarı belediyemiz giderdi. Şu anda şehirde içme suyu gitmeyen hiç bir yer bulunmuyor. Şu an için İller Bankası aracılığıyla belediyemize ve özel idaremize 10 milyon TL kaynak aktarıldı." diye konuştu.

AFET KONUTLARINI EN KISA SÜREDE YAPACAĞIZ

Depremde evleri ağır hasar gören vatandaşlara yönelik afet konutlarını en kısa sürede yapacaklarını ifade eden Kurum, "TOKİ ile çalışmaları sürdürüyoruz. Daha önce açıkladığımız sosyal konut projesi kapsamındaki evlere ilaveten, ağır hasarlı binalarımız ve acil yıkılacak binalarımız için zemin + 3 4 katı geçmeyen projelerimizi arkadaşlarımız hazırladılar. Zaten mevcut sosyal konutlara ilave edeceğiz bu projeleri. Binalarımızın inşasını en kısa zamanda yapıp vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Köylerimizdeki evlerimizi de tek katlı, Karadeniz mimarisiyle, Düzce'mize yakışacak mimari ile vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına uygun şekilde köy evlerimizi de en kısa sürede yapıyor olacağız. Düzceli vatandaşlarımız bizimle birlikte omuz omuza hareket ettiler. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Biz söz verdiğimiz bütün işleri yaptığımız gibi yine afet konutlarını da en kısa sürede yapacağız." dedi.

3,2 MİLYON KONUTUN DÖNÜŞÜMÜNÜ TAMAMLADIK

Bakan Kurum, depremlerin, "Bu depremler bize kentsel dönüşümün ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyor. Bir kez daha gösteriyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 3.2 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Şu anda, 250 bin konutumuzun dönüşümüne devam ediyoruz. Ayrıca Marmara ve Düzce depreminden sonra uygulamaya geçen yapı denetim sistemiyle, Meclis´imizin yaptığı kanuni değişiklikler ve yönetmeliklerin de yardımıyla bugüne kadar 6.6 milyon ev ve işyerinin denetimini tamamladık. 24 milyon vatandaşımızın depreme dayanıklı konutlarda yaşamasını sağladık." ifadesini kullandı.

YAPILAN DÜZENLEMELER CAN KAYBINI ÖNLEDİ

Bakan Murat Kurum, kentsel dönüşüm ve yapılan düzenlemelerle Düzce'de şiddetli bir deprem olmasına rağmen herhangi bir binanın yıkılmadığını ifade ederek, "TOKİ´mizle Düzce´mizde 6 bin 728 konutun yapımını tamamladık. Bu evlerde hasar ile karşılaşmadık. Yine İlk Evim projemiz kapsamında da şehrimize 1100 konut inşa edeceğiz. Bu konutlarda da vatandaşlarımız depreme dayanıklı alanlarda oturabilecekler. Belediyemizin belirlediği 80 tane kentsel dönüşüm alanı var. Bu depremde 5.9 şiddetinde deprem olmasına rağmen hiç bir binamızın yıkılmadığını ve yapı stokunun yüzde 75-80'inin bu yapılan düzenlemeler, yapılan çalışmalarla birlikte yenilendiğini düşündüğümüzde hiç bir vatandaşlarımızın canına zarar gelmedi. Bunun yanı sıra 2018 yılında hayata geçirdiğimiz Elektronik Beton İzleme Sistemimizle yeni inşa edilen yapılarda beton kalitesini anlık olarak takip ediyoruz. Bina kimlik sistemi getirdik. Bina kimlik sistemi ile binanın yapısı, kimliği, statiği, projesi, oradaki oturan vatandaşlarımızın nüfus bilgilerine kadar, bu bilgilere AFAD'ımız ile birlikte ulaşıyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 65 bin binamıza bu dijital kimlik levhasını kazandırdık. Düzce'de olduğu gibi tüm illerimizde yapı stokunun tamamını kentsel dönüşüme tabi tutmak üzere depreme dayanıklı şehirlerimizin inşasını Türkiye yüzyılında da yapmaya devam edeceğiz. 2035 yılına kadar ülkemizde afetlere dirençsiz tek bir sağlıksız yapı, tek bir çöküntü alanı bırakmayacağız. Tüm illerimizde çalışmalarımızı yapacağız. Deprem dönüşümü siyaset üstü bir mesele, deprem milli güvenlik meselesi. Tüm vatandaşlarımıza çağrımız; kentsel dönüşüm ile ilgili her türlü projeyi yapmak suretiyle kentsel dönüşüm seferberliğine katkı sunmalarını bekliyoruz." diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Alişan KOYUNCU-Dinçer AKBİR-Murat KÜÇÜK-Tezcan SOLMAZ

