Düzce'de depremin yaraları sarılıyor



Dinçer AKBİRAlişan KOYUNCUTezcan SOLMAZMurat KÜÇÜK/DÜZCE, (DHA)DÜZCE'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan yapılarda temizlik ve enkaz kaldırma çalışması sürüyor. Depremde yıkılan 50 bin kapasiteli tavuk çiftliğinde de mahsur kalan civcivleri kurtarmak için çalışma yapılıyor.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 23 Kasım günü saat 04.08'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde yıkılan yapılarda enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı. Düzce'nin Dedeler Mahallesi'nde depremde yıkılan 50 bin kapasiteli tavuk çiftliğinde de çalışmalar sürüyor. Dün yapılan çalışmalarda 30 binden fazla civciv kurtarıldı. Mahsur kalan civcivleri kurtarmak için iş makinesi ile enkaz kaldırılırken, çiftlik çalışanları da çevrede canlı kalan civcivleri kafeslere topluyor.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren işletme sahibi Ömer Aslan, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün çatının üzerini kaldırarak oradaki enkazı alacağız. Alt kattaki malzemeleri de kaldıracağız. En altta 10 bin canlı hayvan bulma hedefimiz var. Yaptığımız kontrollerde öyle olduğunu düşünüyoruz. Onların canlı çıkarılmasını sağlayacağız. Hızlı hareket ediyoruz. Devletimiz gerekli çalışmaları yaparak bize araç ve ekipman takviyesi yapacak. Hayvanlarımız canlı, bugün aslında daha hareketli olmaları lazım ama hava soğuk olduğu için birlikte duruyorlar. Dün 6 bin civarında kurtarma yaptık. Önceki gün de 25 bin civarında tavuk kurtarmıştık. Yani 30 bin tavuk kurtardık. Bugün 10 bin daha kurtarmayı planlıyoruz." (DHA) DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Dinçer AKBİR-Tezcan SOLMAZ

2022-11-25 12:26:48



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