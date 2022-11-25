Düzce'de depremin yaraları sarılıyor (2)

BAKAN SOYLU, GÖLYAKALILARLA BİR ARAYA GELDİ
Düzce'nin Gölyaka ilçesi merkez üssü olan deprem bölgesine gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. Bakan Soylu, sabah erken saatlerde Düzce Valiliği'nde gerçekleştirilen koordinasyon toplantısının ardından Gölyaka'ya geçti. Soylu, burada halkın sorun ve taleplerini dinledi. Soylu, Gölyaka Merkez Camii'nin bahçesindeki çay ocağında depremzedelerle çay içtikten sonra kendisiyle sohbet eden çocuklarla yakından ilgilendi. Bakan Soylu, daha sonra depremzedelerle cuma namazı kıldı.DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Murat KÜÇÜK-Alişan KOYUNCU
2022-11-25 13:57:17
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