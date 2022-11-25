Düzce'de depremin yaraları sarılıyor (4)



KÖY CAMİİ İÇİN YIKIM KARARI

Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki depremde Sarıdere köyünün camisi hasar gördü. Caminin ön kısmına sonradan eklenen kısım yerle bir oldu. Yapılan hasar tespit çalışmasında ağır hasarlı olduğu tespit edilip, acil yıkılması yönünde karar verildi. Köylüler, caminin hasar görmesi nedeniyle cuma namazını yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki Kurtdüzü Mahallesi'ne giderek buradaki camide kıldı.

`YILLARDIR GELDİĞİM CAMİYİ BU HALDE GÖRMEK ÇOK ÜZÜCÜ´

Köyde yaşayan Yakup Akbaş (75), "Bu Allah'tan gelen bir şey. Tabiat afeti. Bizim evimizde herhangi bir hasar yok. Komşularımızda, bazı eski evlerde hasarlar var. Yıkılacak ağır hasarlı evler var. Onlar yıkılacak. Camide ağır hasar var. Cami tamamen yıkılacak. Yıkılıp yenisi yapılacak. Yıllardır geldiğim camiyi bu halde görmek çok üzücü. Bu cami 1999 depremini de gördü. Tadilat görmüştü depremden sonra. Üst kolonlar sağlamlaştırıldı, bu sefer de üst kolonlar zarar gördü. 1999 depreminden sonra zarar gören alt kolonları güçlendirme yapmışlardı. Artık kullanılamaz hale geldi. Artık yıkılmak zorunda can güvenliği açısından" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Düzce / Gölyaka Murat KÜÇÜK-Alişan KOYUNCU

2022-11-25 14:42:07



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