Düzce'de depremin yaraları sarılıyor (6)



DEPREMDE ATÖLYEDEKİ 20 TONLUK CAM PARÇALANMIŞ

Düzce'de meydana gelen depremin merkez üssü olan Gölyaka ilçesine bağlı Yeşil Mahallesi'nde bulunan Hamza Karakaya'ya ait cam üretim atölyesinde de büyük hasar meydana geldi. Atölyede bulunan 20 ton ağırlığında ve çeşitli ebatlardaki camların depremde devrilerek parçalandığı görüldü. Atölyede üretilen camların büyük kısmı kullanılamaz hale gelirken, 500 bin TL'nin üzerinde zarar oluştuğu öğrenildi.

Maddi zararının çok büyük olduğunu belirten atölye sahibi Hamza Karakaya, "Deprem anında evdeydik. Buraya gelince bir toz bulutu ile karşılaştık. Camların kırıldığını gördük. Buraya zaten giremedik camlar yüzünden. Şimdi temizlemeye başladık. Bir kısmını temizledik. Hasar çok büyük. Hasar tespit raporu tutuldu. 500 bin TL'nin üzerinde hasarımız var. Bunun yanında makinemiz de bozuldu. Onda ne kadar hasar çıkacağı belli değil. 10 yıldan beri bir emeğimiz var burada. Gereken hasar tespiti yapıldı. Gerisi devlete kaldı. Zamanla kazandık, zamanla bu camları yerine koyacağız. Yetkililer daha iyi bilirler. Zararımızı karşılamalarını talep ediyoruz" dedi. (DHA)Alişan KOYUNCUMurat KÜÇÜK/ GÖLYAKA (Düzce), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Düzce / Gölyaka Alişan KOYUNCU-Murat KÜÇÜK

2022-11-25 16:49:37



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