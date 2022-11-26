Düzce depreminde hasar gören Sarıdere Camisi yıkılıyor

Murat KÜÇÜKTezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde, 5.9'luk depremde hasar gördüğü için ibadete kapatılan Sarıdere Köyü Camisi'nin yıkımına başlandı.
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, 23 Kasım günü saat 04.08'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde Sarıdere Köyü Camisi, hasar gördü. Caminin ön kısmına sonradan eklenen bölüm, tamamen yıkıldı. Hasar tespit çalışmasında caminin ağır hasarlı olduğu tespit edilip, acil yıkılması yönünde karar verildi. Cami çevresinde önce güvenlik önlemi alan ekipler, ardından çalışmalara başlayıp, ilk olarak kubbenin yıkımını gerçekleştirdi. Bölgede toplam 71 yapı için yıkım kararı alınırken, bunlardan 7'sinin acil olduğu belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Düzce / Gölyaka Murat KÜÇÜK-Tezcan SOLMAZ
2022-11-26 10:36:32
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.