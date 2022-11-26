Düzce depreminde hasar gören Sarıdere Camisi yıkılıyor (2)



SAHİBİNİN BAŞVURUSUNDAN O BİNA DA YIKILIYOR

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5.9'luk depremde hasar gören merkez ilçe Alemdar Sokak´taki 40 yaşındaki binanın, yetkililerin ağır hasarlı raporu vermesinin ardından yıkımına başlandı. Sabah saatlerinde evin önüne gelen bina sakinleri, yetkili personel tarafından kontrollü olarak dışarı çıkarılan eşyalarını aldı. Binanın boşaltılmasının ardından yıkım işlemlerine başlandı.

Başvuruyu bizzat kendisi yapan ve ağır hasarlı olduğu için binanın yıkılmasını talep eden bina sahibi Berkay Karaman, evinin yıkılmasını istemeyenlere tavsiyede bulunarak, "Apartman yıkılma tehlikesi altındaydı, yetkililere başvurduk yıkılmasına öncülük ettik. Sağ olsun bakanlık yetkilileri çok yardımcı oldu. Binanın ağır hasarlı olduğunu söylediler ve yıkım kararı verdiler. Sokağımızın komple kentsel dönüşüme girmesi lazım çünkü en ufak bir artçıda komple sokak yıkılabilir. Sağ olsun gerekli işlemler, çalışmalar yapılıyor. Düzce genelinde hasarlı binalar var. Bu bina 40 yıllık bir bina ve hasarlı bina şu an baya bir zararımız var ama çok şükür canımızı kurtardık. Depremin ilk 15 dakikası cehennem gibiydi çok şükür sağ salim kurtulduk" dedi.

'GEREKLİ KURUMLARA BAŞVURUN, BU EVLER MEZAR OLMASIN'

Hasar gören binaların sahiplerinin, hasar tespitinde görevli kişilere yardımcı olması gerektiğini anlatan Karaman, "Gerekli işlemler için lütfen bilgilendirmeleri takip edin. Bakanlığa, valiliğe, AFAD´a başvurun canınızdan önemli değil hiçbir mal. Canımız yerine gelmez ama malımız gelir. Lütfen tedbiri elden bırakmayın, herkes gerekeni yapsın. Gerekirse dışarıda kalırım, çadırda yatarım, komşumda kalırım ama hasarlı binada kalmam. Gerekli kurumlara başvurun bu evler bize mezar olmasın" diye konuştu.

Deprem nedeniyle binada ağır hasar olduğunu belirten Enes Tezgin ise "Binalar kötü durumda, bu evde dedem kalıyordu. Depremden sonra yıkım kararı verdiler, biz de dedemi yanımıza aldık. Şu an binayı boşaltıyoruz. Bina içinde durum kötü, duvarlar çok kötü. Çok çatlak var. Bina arkaya doğru meyillendi. Ekipler gelip baktıktan sonra hemen yıkım kararı verdi" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Alişan KOYUNCU

2022-11-26 12:34:22



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