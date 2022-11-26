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Düzce depreminde hasar gören Sarıdere Camisi yıkılıyor (4)

DHA

Düzce depreminde hasar gören Sarıdere Camisi yıkılıyor (4)


DÜZCE´DE OKULLAR 5 ARALIK'A KADAR TATİL 
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremin yaşandığı Düzce´ye geldi. Valilik binasında yetkililerle görüşen Özer, kent genelinde okulların deprem sonrasındaki durumuyla ilgili bilgiler aldı. Düzce´deki okullarda 5 Aralık'a kadar eğitime ara verildiğini belirten Özer, hasar gören 5 okuldaki öğrencilerin de başka okullarda eğitime devam edeceğini söyledi. Depremin yaşandığı kentteki tüm okulların titizlikle incelendiğini anlatan Bakan Özer, şunları kaydetti: 
"Okullarımızla ilgili deprem sonrası yapılan çalışmaları kapsamlı bir şekilde değerlendirme şansımız oldu. En büyük sevincimiz hiçbir can kaybının olmaması. Düzce´de, Bolu´da, Sakarya´da; olay vuku bulduktan sonra valiliklerimiz İçişleri Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, AFAD Başkanlığı tüm süreci anbean yerinde izleyerek gerekli önlemleri aldılar. Bizim için en büyük sevindirici olan şey deprem sonrası Düzce, Bolu ve Sakarya´da hiçbir okulumuzun yıkılmamış olmasıdır. Düzce, 1999 depreminden sonra Milli Eğitim Bakanlığı´mızın sürekli gündeminde olan mevcut okulların güçlendirilmesi, güçlendirme değil yıkılması gereken okulların yıkılıp yeniden yapılmasıyla ilgili bakanlığımızın her türlü destek verdiği illerin başında geliyor. Düzce´deki eğitim sistemindeki okulların yüzde 63´ü, 1999 sonrası yapılan okullar. Dolayısıyla sağlam okullar. Diğer okullar ile ilgili güçlendirme çalışmalarını bakanlık olarak biz çok büyük bir destekle yürütüyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak özellikle son 1 yıl içinde deprem güçlendirmesi kapsamında hiçbir ilimize yatırım bütçesiyle ilgili bir sınırlandırma koymadık. İllerimizi mümkün olduğu kadar 2022 yılı içerisinde tüm güçlendirme çalışmalarını yapsınlar, diye hak ediş bazlı bir sisteme geçiş yaptık. Bugün bunu da gördük ki aslında bir önceki ziyaretimizdeki o güçlendirme çalışmalarına vermiş olduğumuz destekle okullarımızın tamamının güçlendirme kapsamında alındığını ve bugün belki yaşanabilecek bazı olumsuzlukların o karardan dolayı hızlı bir şekilde görmekten de ayrıca mutluluk duyuyoruz. Sadece Düzce´de değil deprem kuşağında olan tüm illerimizde güçlendirme çalışmalarını bu yılın sonuna kadar tamamlayacağız. Bununla ilgili hiçbir kaynağımızda eksiklik yok, tüm illerimize gerekli destekleri sağlıyoruz."
`5 OKULDAKİ ÖĞRENCİLER BAŞKA OKULLARDA EĞİTİM GÖRECEK´           
Düzce genelinde bulunan 5 okuldaki öğrencilerin farklı okullarda eğitime devam edeceğini ve bu süreçte bu öğrencilere bazı destekler yapılacağını anlatan Bakan Özer, "Burada 5 okulumuzla ilgili raporun tekamül etmesiyle ilgili süreç devam ediyor. Bu okullarımız Cumayeri Ortaokulu, Merkez Hamidiye Şehit Özgür Işık İlkokulu, Turgut Özal Anadolu Lisesi, Arsal Anadolu Lisesi; bu okullarımızdaki öğrencilerimizi aynı okulda eğitim ve öğretime almayacağız, en yakın okullarımıza taşıyacağız. Bir destek mekanizması oluşturduk. Bu okullarımızdaki öğrencilerimizi yeni okullarına ücretsiz olarak taşıyacağız ve öğle yemeğini de ücretsiz vereceğiz. Mevcut okullar, raporları çıkana kadar güçlendirme mi yapılacak, yıkılıp tekrar mı yapılacak; o süreçler tamamlanana kadar ailelerimizin ve öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.
Okulların durumunun netleşmesi ve depremi yaşayan öğretmenler ile öğrencilerin kendilerini toparlayabilmesi için Düzce´de eğitime 1 hafta ara verildiğini kaydeden Özer, şunları söyledi: "Pazartesi günü okullarda eğitim ve öğretim başlayacak mı? Bolu ve Sakarya´da okullarımızı 1 gün tatil ettik, depremden sonra ama Düzce´de hafta sonu ile birlikte 5 gün tatil ettik. Hem süreci sükunetli bir şekilde yürütebilmek hem de Milli Eğitim Bakanlığı´nın, valiliğin koordinasyonuyla birlikte rehber öğretmenlerimiz ve psikolojik danışmanlarla öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize psikolojik sağlamlıklarını tekrar tesis etmeleriyle ilgili bir süre tanıma ama aynı zamanda bu arada da mevcut okulların hızlı bir şekilde tahkik raporlarını nihayetlendirebilmek için önümüzdeki hafta, Düzce´de tüm okullarımızı 1 hafta tatil ediyoruz. Dolayısıyla Düzce´de okullarımız eğitim ve öğretime 5 Aralık 2022 tarihi itibarıyla başlayacaklar. Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz bu süreçlerin sükunetli bir şekilde devam etmesiyle ilgili her türlü teknik, psikolojik, desteği vermeye devam edeceğiz." (DHA)Alişan KOYUNCUTezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)DHA-Politika Türkiye-Düzce / Merkez Alişan KOYUNCU-Tezcan SOLMAZ
2022-11-26 17:15:25

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