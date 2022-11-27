Düzce´de acil yıkım kararı verilen binaların yıkımına başlandı (3)

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ANIT MEZAR DEPREMDE YIKILDI

Düzce´nin Gölyaka ilçesindeki 5.9 büyüklüğündeki depremde Azmimilli Mahallesi'ndeki Şehir Mezarlığı'nda bulunan Hafız Hasan Şen Efendi'ye ait anıt mezarın da zarar gördüğü belirlendi. 1982 yılında vefat ettikten sonra Şehir Mezarlığı'nda anıt mezarı yapılan Hafız Hasan Şen Efendi'nin mezarı yıkıldı. Yıkılan mezar, yanındaki diğer mezarlara da zarar verdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Murat KÜÇÜK-Tezcan SOLMAZ

2022-11-27 17:53:53



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