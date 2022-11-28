Düzce'de sonbahar renkleri dronla görüntülendi

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE'de sonbaharın sona ermesine kısa süre kala doğanın tüm renkleri dronla görüntülendi.

Sonbahar aylarının sona ermesi ve kış mevsiminin başlamasına az zaman kala kendisini gösteren güneşle birlikte doğanın renkleri ilgi çekti. Düzce'nin dağ ve yaylarındaki ormanlarda ağaçların oluşturduğu rengarenk görüntüler dronla görüntülendi. Sararan yaprakların yanı sıra yeşilin tüm renklerini taşıyan ağaçlar, doğaseverlerin ilgisini çekti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2022-11-28 12:16:45



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.